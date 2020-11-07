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若川普「敗選又不認輸」怎麼辦？拜登喊話驅逐　美軍給答案

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▲▼2020美國總統大選,川普。（圖／路透）

▲美國總統大選開票接近尾聲，現任總統川普暫居劣勢。（圖／路透）

 記者吳美依／綜合報導

美國大選開票持續進行中，拜登暫居領先，距離270張選舉人票的當選門檻，只剩下6票之差，可望入主白宮。如果川普以大選結果有爭議為由，拒絕認輸，可能必須靠著法院與國會解決爭端。

川普競選陣營採取法律途徑，挑戰各州選舉結果，甚至暗示要求保守派占優勢的最高法院做出裁決。但是，相關訴訟目前對於選情尚未產生重大改變。

拜登6月曾經表示，如果明年1月20日總統就職典禮時，川普用盡所有法律手段，未能扭轉頹勢，卻仍拒絕離開白宮，他「絕對相信」軍隊將實施強制驅逐。

▲▼美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）對於「驅逐說」做出回應。（圖／達志影像／美聯社）

參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）於10月卻向《全國公共廣播電台》（NPR）強調，他不會讓軍方捲入任何選舉爭議，「美國國會與法院將會妥善處理。軍方不應該涉入，決定美國大選結果」。

《紐約郵報》指出，考慮到美國和平過渡權力的歷史，選舉爭議將讓全國陷入未知與不確定性。

俄亥俄州立大學法學教授佛利（Edward Foley）分析，本屆大選關鍵戰場賓州、北卡州、密西根州與威斯康辛州都由民主黨人擔任州長，共和黨把持立法機關。儘管後2州已被公認拜登勝出，但若仍爆發爭議，可能組成2派立場相對的選舉人團，並由身兼參議院主席的副總統彭斯（Mike Pence）負責解決僵局。

如果2名候選人獲得的選舉人票數相同，就將交由國會表決。

▲美國,民主黨,眾議院,裴洛西,佛洛伊德。（圖／達志影像／美聯社）

▲如果2名候選人平手，將由眾議院表決總統人選。（圖／達志影像／美聯社）

眾議院負責表決總統，每州議員共同投出一票，獲得26票的候選人即可勝出。參議院負責表決副總統，每位參議員都有一票，獲得51票的候選人就當選。

如果眾議院無法產生結果，將暫由參議院選出的副總統擔任臨時總統。但若正副總統直到隔年1月就職日仍然從缺，眾議院議長也就是加州民主黨人裴洛西（Nancy Pelosi）就將擔任臨時總統，直到僵局解決。

►美選倒數超拉鋸！若「選舉人票」平手　總統、副總統可能不同黨

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