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2020桃園社造博覽會開跑　楊梅富岡5大區展現在地魅力

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▲2020桃園社造博覽會，楊梅富岡盛大開展。（圖／市府提供）

▲2020桃園社造博覽會，楊梅富岡盛大開展。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「跳舞吧！這裡有花-2020桃園社造博覽會」7日起至15日，在楊梅區富岡火車站及周邊街區熱鬧登場。市府文化局表示，本次主題為「跳舞吧！這裡有花」，展演場域深入地方，邀請社區、社群、個人、區公所及本市建管處優良公寓大廈社區計67個參展單位，規劃5大展區，近70場社區表演、體驗課程及影像播映，展出桃園社造精彩成果。

文化局指出，今年社博會社區卯足全力，舞出社區的多樣姿態。開幕日先由在地社區夥伴、區公所，與基隆遠到而來的大壯觀願景發展協會，組成16支踩街隊伍繞行富岡街區，熱鬧歡慶活動的展開。▲2020桃園社造博覽會，楊梅富岡盛大開展。（圖／市府提供）

▲▼2020桃園社造博覽會，楊梅富岡盛大開展。（圖／市府提供）
▲2020桃園社造博覽會，楊梅富岡盛大開展。（圖／市府提供）

另外還有串連5家在地店鋪策展，帶大家一起尋找富岡店鋪的魅力，包含仙麗美容院、東光香鋪、葉濟安中藥行、裕福商店及伯公小吃，每家店都有2款特色商品，如：伯公淨身香包及客家花布環保巾等，以重現地方產業及職人的生命記憶！為呼應地方創生政策及富岡在地的創生能量，並於11月14日及15日舉辦兩場地方創生論壇，邀請桃園及外縣市地方創生實際執行者，探討建立地方特色和青銀合作等議題。

本次展覽邀請藝術家楊海茜、翁榮燦、劉瑋英、李苡帆及張浩鉅共同策展，5大展區包含「社造願景館」表現出共容、共創及永續的桃園社造願景、「區域共好展區」以多樣化內容呈現各區特色，以及依議題區分的「在地知識」、「多元議題」、「自然生態」等三個社造家族展區，各展區以不同型式展示豐富的內容，彰顯豐沛及多元的桃園社造能量。

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