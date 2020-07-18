▲昔派報社老屋新生，楊梅富岡創生基地開張。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

沒有網路的年代，各地方的派報社是發送報紙、傳單、刊登廣告的重要據點，然隨著網路興起，閱報人遽減，派報社也逐漸消失中！桃園市政府文化局今年與青年團隊合作成立「富岡創生協力隊」，選在富岡老街的中心地「大井頭」，運用「以修代租」的方式，整修一棟昔日派報社老屋成為「富岡創生基地」18日正式對外營運。

▲▼昔派報社老屋新生，楊梅富岡創生基地開張。（圖／市府提供）

市長鄭文燦指出，這棟位於富岡信義街上的老屋建於1930年代，前身是富岡派報社，屋主鄒媽媽經營派報業30多年，2000年後歇業閒置。由於屋況損壞嚴重，為了活化老屋，協力隊採用「以修代租」及保留原住戶生活空間的方式，取得鄒媽媽同意出租使用5年，並集結民眾的力量參與整修，要改造老屋成為富岡第一個公共文化空間。

▲鄒媽媽經營派報業30多年。▼昔派報社老屋新生，楊梅富岡創生基地開張。（圖／市府提供）

老屋整修工作從5月開始，協力隊透過網路招募「擦澡工」一起參與老屋改造，吸引各地青年志工共300人次報名參加，清運出60公噸的廢棄物，在富岡老街區掀起一大話題，引來許多屋主洽詢，也希望能有機會與協力隊合作改造自己的老屋。

文化局長莊秀美表示，富岡老街有許多具有保存價值的老建築，見證富岡過去的繁榮，但有許多閒置荒廢或拆除改建。2018年市府在富岡舉辦地景藝術節，讓富岡湧入大批遊客，接著思考結合歷史街區、鐵道及休閒農業等地方特色，整合跨局處推動富岡地方創生，振興地方產業活力，而歷史街區再生是富岡創生的重要課題，因此今年由文化局採取老屋再生策略，設置創生基地，希望讓它成為示範點，藉此創造更多老屋活化保存的契機。

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