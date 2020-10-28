10/31桃園800人大辦桌！歌舞戲《十二碗菜歌》免費看　還有限量油飯

▲臺味歌舞戲《十二碗菜歌》集結音樂、戲劇、辦桌菜。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

集結音樂、戲劇、辦桌菜，由本土歌王楊烈與知名演員蔡昌憲演繹總舖世家故事的《十二碗菜歌》桃園場，10月31日晚上6時30分，在桃園護國宮太子廟前廣場熱鬧登場。市府文化局指出，演出當天的現場共有800席座位自由入座，還備有限量油飯與羹湯，歡迎民眾作伙來一邊看表演、一邊吃美食！

文化局表示，今年度《十二碗菜歌》於臺南、臺東、桃園、屏東、臺北共5個縣市巡迴演出，已演出之臺南及臺東場次獲得民眾熱烈讚賞，桃園場將於10月31日(六)晚上6時30分在桃園護國宮太子廟前廣場熱鬧登場，該場演出也是「2020桃園藝術巡演」系列活動之一，期將優質表演節目帶到民眾日常生活，培養民眾的藝文欣賞，進而厚植桃園表演藝術欣賞人口。

▲市政府邱俊銘副秘書長表示，臺味歌舞戲《十二碗菜歌》是文化局2020桃園藝術巡演系列活動之一。（圖／文化局提供）

該劇是一齣用音樂、歌舞、戲劇、辦桌等元素燴煮一桌人生故事的演出，結合了「臺式辦桌文化」及「歌舞戲形式」，舞臺上更搬上了10桌最臺、最道地的辦桌，故事內容巧妙融入著名道地臺菜，現場共有800席座位自由入座，還備有限量油飯與羹湯，歡迎民眾作伙來一邊看表演、一邊吃美食！

《十二碗菜歌》由本土歌王楊烈、知名演員蔡昌憲領銜主演，演繹昔日總舖世家熱鬧的日常生活，並呈現父子間無法言說的深刻情感。當臺上端出一道道熟悉的大菜，臺下觀眾也重新經歷結婚、歸寧、開市等人生重要時刻。這部戲劇的編導樊宗錡走訪各地，深入研究臺灣辦桌文化，而有著「國寶級辦桌大師」美譽的阿燦師更擔任顧問，帶著劇組實習辦桌、解說臺菜知識，對梳理總舖師的故事脈絡功不可沒，打造這齣有笑有淚、載歌載舞的臺式歌舞戲。



文化局27日於該局大廳辦理演出前發表會，包括：市政府邱俊銘副秘書長、文化局莊秀美局長、國家兩廳院劉怡汝總監、長期支持公益的跨國企業公共關係陳俊銘總監，以及《十二碗菜歌》靈魂人物楊烈、蔡昌憲、編導樊宗錡、辦桌顧問阿燦師等人士，一同出席。

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