「消暑鐵道便當」仙草入菜　2020富岡鐵道藝術節清涼上菜

▲「消暑鐵道便當」仙草入菜。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局舉辦「2020富岡鐵道藝術節」，將於8月14日至23日登場，21日發表推出的「消暑鐵道便當」，由客家國宴主廚邱寶郎利用在地好米做為主食料理，並將楊梅區盛產的仙草入味，再加上富岡在地的食材，變成獨一無二、好吃的消暑便當。

文化局說，8月15日「2020富岡鐵道藝術節」開幕活動當天，提供限量100份邀請民眾一同品嚐，只要當天持有富岡車站當日的車票，無論起站或是迄站都可以至大會服務台領取，每人限領一份，送完為止。

▲「消暑鐵道便當」仙草入菜。（圖／市府提供）

文化局莊秀美局長表示，楊梅地區過去被稱作米倉，客家小鎮富岡於民國前4年因火車站設置，成為稻米的集散地，在貨運興盛時期，火車站前的成功路周邊都是碾米廠（客家人稱之為「磐間」）！由於天氣高溫不下，因此設計「消暑鐵道便當」，是希望藉由米食背景，結合楊梅地區食材「仙草」，製作出具有富岡鐵道創新料理，除了讓大家瞭解在地文化及特色，並邀請大家來趟雙鐵輕旅行。

▲家國宴主廚邱寶郎製做獨一無二、好吃的消暑便當。（圖／市府提供）

因此，21日大暑前夕，邀請客家國宴主廚邱寶郎，使出渾身解數身手，便當食材用在地的好米以及仙草，料理出「仙草鮭魚燒」、「和風仙草冬瓜滷」、「長豆炒肉末」、「紅龍果玉子燒」等一道道清涼爽口好菜色！現場除呈現「消暑鐵路便當」外，還展示富岡過去年代懷舊便當！此外，當地百年老店信義小吃第二代、高齡94歲的李和，也來到會場敘述富岡早期鐵道文化、喜歡帶孫子坐火車吃便當時光！

文化局也邀請大家在8月14日至23日期間，一同漫遊富岡，文化局共規劃7場表演音樂活動、11場主題活動，民眾漫遊小鎮同時還可欣賞20多件藝術裝置。

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