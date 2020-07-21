　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「消暑鐵道便當」仙草入菜　2020富岡鐵道藝術節清涼上菜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「消暑鐵道便當」仙草入菜。（圖／市府提供）

▲「消暑鐵道便當」仙草入菜。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局舉辦「2020富岡鐵道藝術節」，將於8月14日至23日登場，21日發表推出的「消暑鐵道便當」，由客家國宴主廚邱寶郎利用在地好米做為主食料理，並將楊梅區盛產的仙草入味，再加上富岡在地的食材，變成獨一無二、好吃的消暑便當。

文化局說，8月15日「2020富岡鐵道藝術節」開幕活動當天，提供限量100份邀請民眾一同品嚐，只要當天持有富岡車站當日的車票，無論起站或是迄站都可以至大會服務台領取，每人限領一份，送完為止。

▲「消暑鐵道便當」仙草入菜。（圖／市府提供）

▲「消暑鐵道便當」仙草入菜。（圖／市府提供）

文化局莊秀美局長表示，楊梅地區過去被稱作米倉，客家小鎮富岡於民國前4年因火車站設置，成為稻米的集散地，在貨運興盛時期，火車站前的成功路周邊都是碾米廠（客家人稱之為「磐間」）！由於天氣高溫不下，因此設計「消暑鐵道便當」，是希望藉由米食背景，結合楊梅地區食材「仙草」，製作出具有富岡鐵道創新料理，除了讓大家瞭解在地文化及特色，並邀請大家來趟雙鐵輕旅行。

▲「消暑鐵道便當」仙草入菜。（圖／市府提供）

▲家國宴主廚邱寶郎製做獨一無二、好吃的消暑便當。（圖／市府提供）

因此，21日大暑前夕，邀請客家國宴主廚邱寶郎，使出渾身解數身手，便當食材用在地的好米以及仙草，料理出「仙草鮭魚燒」、「和風仙草冬瓜滷」、「長豆炒肉末」、「紅龍果玉子燒」等一道道清涼爽口好菜色！現場除呈現「消暑鐵路便當」外，還展示富岡過去年代懷舊便當！此外，當地百年老店信義小吃第二代、高齡94歲的李和，也來到會場敘述富岡早期鐵道文化、喜歡帶孫子坐火車吃便當時光！

▲「消暑鐵道便當」仙草入菜。（圖／市府提供）

文化局也邀請大家在8月14日至23日期間，一同漫遊富岡，文化局共規劃7場表演音樂活動、11場主題活動，民眾漫遊小鎮同時還可欣賞20多件藝術裝置。

・消除暗沉、補水鎮定

ET快訊
極品特戰女兵私照流出！正面炸「刺青美胸」引暴動　軍方回應了
生前曾是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生...家屬哭腫雙眼
快訊／新局長劉柏良上任一週　高雄市傳槍響！地點警察好尷尬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園兒十一公園綠美化工程動土　打造鄰里型公園經費少效益高

極品特戰女兵私照流出！正面炸「刺青美胸」引暴動　軍方回應了

挺燦投入2024大選從「扶輪打開機會」　鄭文燦演講疫後拚經濟人氣旺

「消暑鐵道便當」仙草入菜　2020富岡鐵道藝術節清涼上菜

台南恐怖「殺人地下道」！他進入失聯…22歲男跟下去　結果趴10m深水面雙亡

縣市長好感度超級比一比　台南市長黃偉哲網路好感王稱霸全台

卡車司機罹腸胃道間質腫瘤　標靶藥物恐中斷…安泰醫院攜手中化製藥助患者

第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食好物好所在」出爐　美食令老饕驚艷

屏東職人町首創「堅持的職人」實境遊戲　歡迎民眾組隊體驗

玉里天堂路「瘋」起來！青禾音樂埕送限量毛巾　著農裝通通有

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

桃園兒十一公園綠美化工程動土　打造鄰里型公園經費少效益高

極品特戰女兵私照流出！正面炸「刺青美胸」引暴動　軍方回應了

挺燦投入2024大選從「扶輪打開機會」　鄭文燦演講疫後拚經濟人氣旺

「消暑鐵道便當」仙草入菜　2020富岡鐵道藝術節清涼上菜

台南恐怖「殺人地下道」！他進入失聯…22歲男跟下去　結果趴10m深水面雙亡

縣市長好感度超級比一比　台南市長黃偉哲網路好感王稱霸全台

卡車司機罹腸胃道間質腫瘤　標靶藥物恐中斷…安泰醫院攜手中化製藥助患者

第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食好物好所在」出爐　美食令老饕驚艷

屏東職人町首創「堅持的職人」實境遊戲　歡迎民眾組隊體驗

玉里天堂路「瘋」起來！青禾音樂埕送限量毛巾　著農裝通通有

台南「7年輕男女」保時捷停門口　她竟開門丟2坨就走！老闆氣瘋公布長相

跟著買不出錯！2020上半年度「唇膏銷售冠軍」揭曉

《逃出立法院》血漿花式狂噴！賴雅妍、禾浩辰拍完一整天　回家發生悲劇

石門「富基魚市」爆經營權之爭　不實謠言滿天飛再度重創觀光

秋瓷炫爆老公于曉光「熱愛欲擒故縱」　談夫妻之道：婚後生活更需要情趣

《如懿傳》香妃美貌更升級！　李沁紅衣大婚秒變俠女

天氣太熱火氣也跟著來！翻張牌告訴妳最近一直被誰惹火

消防局下戰帖！　李懿背30公斤裝備密室闖關「險窒息」

台灣品質獲認證！　新加坡核准我18家豬、雞罐頭「免驗輸入」

里約奧運失利逃避「傷害了爸爸」　拳擊女王陳念琴哽咽拚東奧：已經翻頁了

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

澎湖計程車司機超正！他一上車推爆

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

租車爽玩澎湖　他忘記一動作被討5500

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

公車候車區竟在鐵道上　議員請命改善

澎湖綠蠵龜疑遭螺旋槳擊中　背殼爆裂亡

普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給機會

台南市長黃偉哲網路好感王稱霸全台

愛妻族潘永吉種紅毛丹　解馬來西亞妻相思愁

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

騎士撞路樹 　138萬Ninja H2重機快成廢鐵

更多熱門

相關新聞

昔派報社老屋新生　富岡創生基地開張

昔派報社老屋新生　富岡創生基地開張

沒有網路的年代，各地方的派報社是發送報紙、傳單、刊登廣告的重要據點，然隨著網路興起，閱報人遽減，派報社也逐漸消失中！桃園市政府文化局今年與青年團隊合作成立「富岡創生協力隊」，選在富岡老街的中心地「大井頭」，運用「以修代租」的方式，整修一棟昔日派報社老屋成為「富岡創生基地」18日正式對外營運。

Nissan大改款Sentra偽裝車捕獲

Nissan大改款Sentra偽裝車捕獲

大改款Nissan Sentra間諜照捕獲

大改款Nissan Sentra間諜照捕獲

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

烏龍茶加料！店員神邏輯…她崩潰

烏龍茶加料！店員神邏輯…她崩潰

關鍵字：

富岡鐵道藝術節消暑鐵道便仙草楊梅富岡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面