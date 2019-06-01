大陸藝術家王道強桃園作品展　莊秀美：民進黨最友善藝術家

▲王道強（左三）「隨心應形．師法自然」作品展，於桃園文化局展出。（圖／李織芳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

大陸當代油畫藝術家王道強、於桃園市文化局展出「隨心應形．師法自然」作品展，1日舉辦開幕茶會。文化局長莊秀美出席開幕活動指出，王道強藝術家在向桃園申請展出時，有人問他「 桃園是民進黨執政，會准展出嗎？」莊秀美說，民進黨最友善藝術家，而且兩岸文化藝術交流，不應受到政治干擾！

策展人李織芳表示，藝術家王道強年輕時曾被長輩寄予從商的期望，但他天生熱愛繪畫，因此拒絕豐厚的物質誘惑，畫家成了他人生職業，也顯見王道強的藝術境界早已超越物質的考驗，通過作品，展現未經加工的自然本質。

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▲文化局長莊秀美表示，民進黨最友善藝術家。▼大陸藝術家王道強桃園作品展。（圖／李織芳提供）



被藝術圈暱稱為「強道」的王道強，將創作作為一種生活方式的體現，而不只是一種表現形式，他像一個吟遊詩人一樣生活在山水之間，同時描繪山水在心中的形象，讓由外而內的生活經歷與文化，在心靈溝通後，由內而外慢慢積澱在中國南方這特定的時空中-凝結成型。

此次應邀展覽的作品，囊括陝北系列、馬賽克系列、東方神韵系列、鄉村寫生表現主義系列，以及最有代表性的成名作-長城系列，創作年代橫跨2008年至2019，前後11年左右，總數有35件。王道強「隨心應形．師法自然」作品展，即日起迄6月16日於文化局第二展覽室展出。