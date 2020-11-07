美選結果牽動兩岸？　連勝文：美國最終以自己利益為唯一考量

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統大選開票持續進行中，現任總統川普與民主黨候選人拜登票數拉開，拜登有望勝選，但不少台灣人憂慮台美關係恐不如以往。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，不管誰當總統，有關兩岸的所有議題，「老美最終還是以美國利益為唯一的考量」，就算拜登當選，有毒的萊豬還是照樣賣。

連勝文透過臉書發文，曾有一位資深前輩告訴他，「國際間，只有利益、沒有正義！」因此不管拜登或是川普誰做總統，有關台灣甚至中國大陸所有的議題，老美最終還是以美國利益為唯一的考量！

連勝文表示，對美國而言，所謂傾中或反中，或更正確的講法「交往」或「圍堵」（engagement or containment），其實都只是美國在遂行其國家利益時不同的手段而已，簡單講就是一種「不要敬酒不吃吃罰酒」的概念。而在川普任內，台灣就變成美中博弈當中，最有殺傷力的籌碼。

連勝文提到過去在紐約工作和美國人合夥互動的經驗，老美絕對是公私分明，朋友歸朋友，「但只要一牽扯到利益時，絕對是以自己為主」，而中國人講究情理法，美國人卻絕對是法理情，功利取向、個人主義或英雄崇拜等都只是美國價值中的一部分，你只要習慣就好，take it easy，「他對你好不好，最終還是以是否符合他自己利益為主。」

因此，連勝文認為，就算拜登當選，有毒的萊豬還是照樣賣，高出市價的武器也絕對不會少，因為這符合美國當下的利益，而老共只要一天沒有辦法滿足美國的利益需求，台灣這個籌碼就會有價值。所以只有100% moron才會去押寶美國總統選舉，甚至因為川普落選如喪考妣，或是因為拜登當選而感到歡欣鼓舞，台灣若是跟這些moron走，那就真的是如同被人賣了之後，還要付給他傭金。

連勝文也說，最傾台的美國總統，也有可能賣台；而最傾中的也有可能反中，「國家利益至上，nothing personal，這就是國際現實」，所以台灣在面對台海和平、經濟發展甚至新冠疫苗等重要課題上，只能小心謹慎，甚至自立自強，不能把台灣的未來寄託在別的國家手上，因為E.T.或是Captain America真的只存在社群媒體及動漫電影當中，在真實世界裡的嘴臉，是禁不起檢驗的。

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