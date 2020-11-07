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川普落後...AIT臉書遭出征　國民黨籲蔡政府：讓側翼收手吧

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▲▼拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

記者徐政璿／台北報導

美國大選進入開票最後階段，現任共和和黨籍總統川普（Donald Trump）在搖擺州暫時落後民主黨候選人拜登（Joe Biden）。針對美國在台協會（AIT）臉書遭挺川普的網友出征，國民黨文傳會副主委鄭照新抨擊，蔡英文政府放縱綠營民代、網軍鋪天蓋地批評拜登舔中，應向駐美外交人員道歉，並盡快讓側翼收手，否則將傷害台美關係。

鄭照新表示，在民進黨人士瘋狂宣傳下，很多台灣民眾因挺民進黨，因而表態力挺川普，導致國內氛圍情況失控，許多民進黨支持者紛紛到AIT臉書洗版，釋出對拜登極不友善與選邊站的訊號。

鄭照新指出，民進黨竟把一貫選舉抹紅手法，應用到美國內政上，放縱綠營民代、網軍鋪天蓋地批評拜登舔中，這種扯後腿的舉動，令第一線優秀外交同仁備感負擔與壓力。

國民黨主江啟臣6日受訪時也抨擊，蔡英文政府否認壓寶川普「當然是太晚」，作為在野黨，國民黨立場就先前也屢次重申，對於他國內政絕對不干涉，對於他國內部選舉也不置喙，也不應該有任何押寶動作。

江啟臣強調，尤其美國與台灣、兩岸關係相當密切，任何結果都會影響我國利益及兩岸互動，絕不應輕易表態，更不應該押寶。

對於美國選舉恐將面臨法律戰，江啟臣說，目前美國選舉結果還沒有正式出來、一些開票過程都還在進行當中，國民黨不會輕易做任何評論，僅希望美國大選盡快有明確結果，讓美國社會得以盡速恢復平靜，國安高層、國安單位都應做好相關配套準備。

國民黨考紀會也在臉書表示，蔡英文政府自私自利，當拜登對台灣釋出善意的時候（指投書世界日報聲稱將深化與台灣的關係），高高在上的執政黨卻是孤注一擲的壓寶川普，縱容綠營側翼及政治人物對拜登及其家人抹黑造謠，現在局勢演進由拜登當選，蔡英文政權必將承受到極大的損失，而這個損失將轉嫁國人。

▼蔡易餘戴川普口罩出席民進黨中常會，力挺川普。（圖／取自蔡易餘臉書）

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