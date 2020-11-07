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憂拜登對中國政策　游盈隆：他當選對台灣是一個災難

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▲拜登，Joe biden。（圖／路透社）

▲民主黨總統候選人拜登。（圖／路透社）

記者蔡文鈴／台北報導

美國總統大選備受國際矚目，民主黨候選人拜登大幅領先現任總統川普，但最終結果仍詭譎多變。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，拜登對中國的政策，「對台灣而言是一個災難」。

游盈隆7日透過臉書表示，拜登在10月23日選前最後一場辯論中回答主持人提問，「當選後要如何處理中國問題？」他的回答是「會遵循國際規則和中國打交道云云」；游盈隆認為，這是典型的實問虛答，何況所謂「遵循國際規則」（follow international rules)）到底是什麼東西？這表示拜登不願直接面對燙手的中國問題，也可能暗示若當選「還沒想好要如何因應中國問題」，也或許是他早已胸有成竹，但他的答案可能不符合美國主流民意，所以乾脆迴避問題。

游盈隆認為拜登回應中國政策的問題，沒有一個是較強硬態度，所以如果拜登當選，對中國採取較軟弱的政策，對台灣不就是一個災難嗎？

游盈隆也指出，長期而言，民主黨籍總統歐巴馬八年執政，何曾做過一件讓台灣人窩心的事情？歐巴馬上台初期奉行美國傳統「重歐輕亞」政策，直到2011年才開始推動所謂「亞洲再平衡」政策（the policy of strategic rebalancing to Asia）， 試圖排除或避免中國成為亞太地區的支配性強權，但顯然成效不彰。何況，歐巴馬基於個人有社會主義傾向的意識型態，對崛起中的中國有特殊的情感，反而對民主台灣沒什麼感覺。在這樣的心裡背景下，歐巴馬一向「重中輕台」，而拜登是他的副手，一旦當選美國總統，對中國與台灣多少應該有類似的心理狀態才對。

游盈隆反問，拜登如果當選，如果中國在南海、台海、東海、黃海舉行大規模軍事演習，就像現在一樣，他會遵循川普政府當前的政策嗎？美軍會派出相同規模的軍艦和戰機出現在中國沿海嗎？

因此，游盈隆認為拜登是一個正直的元老級美國政治人物，經歷豐富，見多識廣，作風穩健，「但我最擔心的是，他很大可能會從歐巴馬的眼光看兩岸關係，那台灣就糟了。」

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