幕後／蔡英文、蕭美琴涉外團隊　與美國民主、共和黨互動模式曝光

▲蔡英文、蕭美琴。（合成圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

有關美國總統大選，國民黨強力操作「押寶說」，甚至有部分人士指涉駐美代表蕭美琴無法與民主黨互動。涉外高層指出，事實上此番說法，在涉外圈看來是「外行的笑話」，並透露民進黨政府與蕭美琴，是如何經營美國民主黨與共和黨的關係。

涉外高層指出，4年前，國民黨與部分媒體也一起指控蔡英文政府「押寶」，但隨後一通「川蔡通話」，就打臉了這種可笑的指控；而過去這4年來，台美關係的進展，川普政府挺台的各項行動，大家也有目共睹。

至於外界質疑蔡英文政府無法與民主黨互動一事，涉外高層表示，民進黨與民主黨其實一直有深層互動，2015年蔡英文競選總統期間訪美行程中，正在執政的歐巴馬政府就「大開綠燈」，她成為第一位台灣總統候選人進入白宮拜會國安會，更進入國務院與副國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，也在華府會見共和黨及民主黨參議員，這在當時都被視為史上最大外交突破。

另外，涉外高層說，民主黨從2016年選前、選後，都是支持蔡英文政府的，美國更是跨黨派議員支持台灣，舉例來說：「台灣旅行法」即是在2017年蔡英文訪美過境舊金山期間，由跨黨派的參議員率先提出，後續眾議院跨黨派的國會議員跟進，最終參眾兩院分別在2018年1月和2月通過，川普在3月簽署生效。

該名人士說，「台灣旅行法」的生效，也促成台美之間的官員互訪，像是2019年桃園市長鄭文燦訪美進入白宮和國務院，或者是今年8月，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台，都是落實「台灣旅行法」的具體例證。

此外，美國國寶級天后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）在推特上讚揚台灣的防疫成功，並稱「這就是真正的領導力，就像令人讚嘆的台灣女總統蔡英文」。涉外人士說，眾所周知的是，芭芭拉史翠珊的立場是支持民主黨的。

在蕭美琴方面，涉外人士也說，蕭美琴過去20幾年來，跟民主黨內許多外交策士有密切的往來，在自由主義的進步議題上更是多所互動；他透露，「蕭美琴在2007年，民進黨立委黨內初選落敗後，就受前國安副顧問史坦伯格（James B. Steinberg）邀請，到他時任德州奧斯丁大學公共政策學院進行訪問，而且還在借住史坦伯格家中，住了兩個禮拜。」

此外，在2008年歐巴馬當選美國總統後，史坦伯格成為希拉蕊的副國務卿，並在卸任後曾經訪問台灣，當時馬英九還在總統府內接見。涉外人士說，「史坦伯格在今年10月的一場視訊會議中，就指出多數美國人認為，中國是美國關鍵利益的威脅，這不是新的發展，不是川普任內才發生」。

因此，涉外人士表示，蕭美琴才會在臉書上說，20多年來，她一直跟民主、共和兩黨的朋友互動，到美國就任後也更為積極，由於考量到當事人和各方立場，她也不好公開分享細節，但事實是，兩黨內都有很多支持台灣的朋友。

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