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台灣川粉灌爆AIT抗議作票　朱立倫：勿傷心就出征而影響台美關係

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▲前國民黨主席朱立倫。（資料照／記者黃國霖攝）

▲前國民黨主席朱立倫。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統大選結果因郵寄選票陷入膠著，多數美媒評估目前選情對尋求連任的美國總統川普不利，不少台人因此湧入美國在台協會(AIT)臉書，批評民主黨候選人拜登作票。對此，前國民黨主席朱立倫6日回應，尊重美國民意，不要因傷心或開心去出征AIT，影響到台美關係未來發展。

川普自2018年向中國開打貿易戰後，對中共採取強硬態度，2年來，不顧北京反對，通過不少友台法案、對台軍售，甚至派遣聯邦高層官員訪台，也因此在台灣累積不少「川粉」。

隨著郵寄選票不斷開票，多個目前川普領先的關鍵搖擺州有可能翻盤，而川普也祭出訴訟，並再次質疑郵寄選票的弊端。

在川普公開批評拜登作票後，不少網友灌爆AIT臉書，有人表示，「搖擺州，有問題的重新投票」、「拜登的選舉是用騙的嗎？還是偷的呢？或是作票呢」、「美國大選有嚴重的制度缺失遇到舞弊狀況卻沒有任何反應補救機制...一大半利益薰心的美國人早已被社會主義洗腦徹底忘記的美國獨立建國的傳統精神」。

對此，朱立倫6日上午在臉書表示，「我們關心美國選舉、尊重美國民意，不要因為傷心或開心，去出征AIT或互相攻擊，影響到台美關係未來發展！」

▼朱立倫6日上午回應網友灌爆AIT一事。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▼朱立倫6日上午回應網友灌爆AIT一事。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

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