民進黨挺川普恐押錯寶　柯文哲：台灣還是要固本

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

美國大選陷入膠著狀態，民主黨候選人拜登勝出機率高。近來有不少聲音認為民進黨政府過度押寶現任總統川普與共和黨，未來白宮若易主，恐不利對美工作。對此，台北市長柯文哲說，民進黨過去其實和民主黨互動較佳，但台灣還是要顧本，「台灣自己要夠強，不夠強在牌桌上根本沒有談判空間」。

柯文哲下午赴市議會進行總質詢，國民黨議員秦慧珠問到，未來若當總統的話會施行「親美和陸」的國民黨路線還是「親美抗中」的民進黨路線？柯文哲說，台灣還是要顧本，台灣自己要夠強，不夠強在牌桌上根本沒有談判空間。

柯文哲說，基本上是朋友要多敵人要少，「不要說抗中，除非欺負我們，我們是比較和平的態度對待周邊」。

至於美國大選部分，柯文哲說，當然一定會看，但不願表態支持川普還是拜登，「這有標準答案，我們不會干涉其他國家的內政，我們有個人的想法，但還是尊重美國人民的選擇」。

柯文哲也說到，其實民進黨過去跟民主黨關係比較好，但台灣政府做為主權獨立的政治實體，也不見得美國講什麼就照單全收，「我就要求萊豬的貨物批號，這很合理，至少台灣人民不想吃可以不吃，但是這應該是台灣政府可以表達意見，不一定要照單全收」。