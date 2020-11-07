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藍營：川普若落敗　料綠營啟動下波「大內宣」

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▲▼川普、蔡英文。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）

▲蔡英文政府遭質疑押寶川普當選。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

美國大選進入開票最後階段，現任共和和黨籍總統川普（Donald Trump）在搖擺州暫時落後民主黨候選人拜登（Joe Biden）。眼看美選結果即將出爐，國民黨發現，近日綠營涉外人士以匿名方式，有節奏地放出「民進黨與民主黨」關係良好的消息，預料是民進黨啟動慣用的「大內宣」伎倆，緩頰押錯寶的尷尬情況。

國民黨國際事務部主任李大中表示，美國極具知名度的《華盛頓郵報》日前以「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道」為題報導，爆料總統蔡英文今年5月20日就職典禮前，幕僚剪輯美方人士賀詞時，刪減民主黨人士的祝賀篇幅，此舉已經引發美方人士相當不滿，讓台灣外交聲譽受損。

李大中提醒，民進黨政府已經執政邁入第5年，要幫台灣廣結善緣，不要拿內政操作的思維去搞外交，也不要只想抓緊美國的執政黨，有意無意地忽略的另外一個主要政黨，因為台灣沒有「押寶」、「炒短線」的本錢。

熟悉對美關係及外交事務的藍營人士則認為，綠營涉外人士放話，指美國民主黨在2016年我國總統大選前後，都是支持蔡英文的，這有混淆視聽之嫌，因為美國在台灣大選不會選邊，就像AIT處長去年也拜會國民黨總統候選人韓國瑜；大選後，美國當然會支持由相對多數選民選出的執政黨政府，「這沒有什麼奇怪的」。

至於綠營涉外人士自豪美國明星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）在個人推特上讚揚台灣的防疫成功以及蔡英文的領導力，並強調史翠珊的立場是支持民主黨的，該名藍營人士無奈搖頭稱「這也太外行」，難道這也可以算是民進黨與民主黨友好的證明？「這也扯太遠了！」

▼蔡易餘戴川普口罩出席民進黨中常會，力挺川普。（圖／取自蔡易餘臉書）

▲▼蔡易餘戴上口罩力挺川普。（圖／取自蔡易餘臉書）

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