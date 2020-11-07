拜登2001年訪台　陳水扁：他主張台灣前途由台灣人決定

▲拜登。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統大選仍在開票階段，民主黨總統候選人拜登持續領先美國總統川普。對此，前總統陳水扁透露，拜登2001年曾率團訪台，並主張台灣的前途，要由台灣人民來決定。

陳水扁7日在臉書表示，2001年8月6日，時任美國聯邦參議院外交委員會主席的拜登，率領民主黨、共和黨兩黨的聯邦參議員訪問台灣，到總統府晉見他，這不只是拜登擔任聯邦參議員36年以來第一次訪台，也是台美斷交第二度由美國參議院外委會主席率團來訪。

▲陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

陳水扁指出，2000年3月18日，他當選總統當天，拜登在參議院以「台灣和平民主革命」為題發表賀詞，賀詞中，拜登認為擔任台北市長時的他，即有決心改善與中國大陸的關係，他擔任市長時訪美期間曾與拜登相談甚歡。

陳水扁提到，2001年拜登訪台時對他強調，此行帶來的是美國國會對台灣堅定的支持，以及美國在《台灣關係法》下應有的立場，拜登認為，他在解決兩岸問題所採取的立場非常真誠，對他以耐心理性、和平方式尋求兩岸關係的改善，也給予極高的評價，而對於台灣的前途，拜登堅決主張要由台灣人民來決定。

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