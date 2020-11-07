密西根計票大出包！　軟體公司秒澄清：是「人為」錯誤非故障

記者張方瑀／編譯

美國總統大選至今尚未開票完畢，稍早還爆出密西根州安特里姆郡因計票軟體出問題，錯把6000張共和黨選票算給民主黨，且總統、參議員選舉都有出現紕漏。不過，軟體公司出面澄清，這並非軟體問題，而是人為錯誤，且選務人員也有在第一時間更改，該郡回報時就是川普勝出，並無最後的票數問題。

▲美國大選開票尚未結束。（圖／路透）



根據密西根州《9＆10 news》報導，負責安特里姆郡（Antrim County）計票軟體的公司發聲明澄清，這次出現的計票問題並非軟體錯誤，而是計票人員的人工失誤，屬於單一事件，和其他郡的計票沒有任何關聯。

▲《福斯新聞》安特里姆郡（Antrim County）開票結果。（圖／翻攝自福斯新聞開票網頁）



另外，根據《福斯新聞》統計，安特里姆郡最終上報的結果也是由川普以56.5％得票率勝出，共拿下9779票；拜登得票率則為42.1％，票數為7289票。

《福斯新聞》報導，密西根州共和黨主席考克斯（Laura Cox）6日在記者會中指出，安特里姆郡因計票軟體出現錯誤，有約6000張本屬於共和黨的選票播被計入民主黨中，包含總統與參議員的選票都有出錯，該郡官員也出面證實。

安特里姆郡書記官蓋伊（Sheryl Guy）表示，會發現這個錯誤的原因在於，該郡開票結果由拜登拿下，與當地偏向保守的立場相左，所以進行了人工檢查才發現。

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