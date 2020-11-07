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若拜登當選美國總統　最新民調：52.8％認為台美關係不變

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▲▼2020美國總統大選,拜登。（圖／路透）

▲2020美國總統大選，民主黨候選人拜登。（圖／路透）

記者蔡文鈴／台北報導

美國總統大選仍在開票中，民主黨候選人拜登的得票數超越現任總統總川普，外界相當關注選舉結果對兩岸關係的影響；根據最新民調顯示，若拜登當選美國總統，有47.1％民眾認為中美關係會變好，52.8％認為台美關係不會改變。

中華亞太菁英交流協會7日公布「美國總統大選與兩岸關係發展」調查結果，調查民眾對於台美關係、中美關係、台海情勢、九二共識等看法。

針對美國總統大選對於兩岸的關係，若拜登當選，有47.1％民眾認為中美關係會變好，52.8％民眾認為台美關係會和過去四年一樣；若拜登當選後，台海局勢將會如何？50.0％民眾認為維持現狀、20.8％民眾認為趨向和緩、22.7％民眾認為更加緊張。

若拜登當選，未來四年的中美關係會如何？民調顯示，47.1％認為變好，33.5％認為和過去四年一樣，11.2％認為變差。

▼中華亞太菁英交流協會公布「美國總統大選與兩岸關係發展」民調結果。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下同）

▲▼中華亞太菁英交流協會公布「美國總統大選與兩岸關係發展」民調結果。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會公布「美國總統大選與兩岸關係發展」民調結果。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會公布「美國總統大選與兩岸關係發展」民調結果。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

此外，九二共識的說法，前總統馬英九表示的「九二共識是一個中國原則達成的共識」說法，僅32.3％同意，59.6％不認同；國民黨「九二共識能換取兩岸永久和平」說法，僅28.8％同意，65.6％不認同，民調分析多數民眾對九二共識並不認同。

共軍近半年來不斷派機擾台挑釁，不少國人擔憂戰爭恐一觸即發；民調調查指出，若兩岸發生衝突，哪個政黨較有能力捍衛台灣安全，民進黨45.2％，國民黨21.5％，時代力量0.4％，民眾黨0.7％，不過有21.6％民眾認為沒有政黨能捍衛台灣安全。

中華亞太菁英交流協會民調於109年11月05日至06日進行訪問。此次成功訪問 1,077位成年人。在 95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數 2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

▲▼中華亞太菁英交流協會公布「美國總統大選與兩岸關係發展」民調結果。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會公布「美國總統大選與兩岸關係發展」民調結果。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會公布「美國總統大選與兩岸關係發展」民調結果。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

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