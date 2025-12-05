臉書贈物竟是局！「免費送家電」騙很大　屏東64歲男帳戶險遭掏空

▲張男險遭「假送貨連結」詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東64歲張姓男子誤信臉書「贈送家電」貼文，只要負擔200元運費即可取貨，依指示加入LINE後，遭詐騙集團引導點擊偽造「順豐速運」網址，並一步步要求輸入網銀及個資，甚至被要求到郵局「開通帳戶」。幸郵局行員察覺異常通報警方，及時阻止詐團控制帳戶，保住帳戶內約43萬元款項，僅損失先前誤轉的200元。

這名張姓男子日前在臉書看到網友以「贈送物品」為由張貼家電照片，誤信對方只需負擔200元運費即可取得物品。依指示加入 LINE 聯繫後，對方隨即提供偽造的「順豐速運」網址，並一步步引導其輸入個人資料及網銀資訊，甚至要求張男至郵局臨櫃「開通帳戶」以完成後續操作。

所幸郵局行員察覺異狀，立即通報警方到場。員警與行員共同向張男說明該手法為典型「假交易平台」詐騙，成功阻止詐團進一步控制其帳戶。經查，張男帳戶內仍存有約43萬元，警方及時攔阻，避免被詐騙集團一次掏空。張男僅先前誤轉的200元運費遭受損失。

潮州警分局提醒，詐騙手法常以「臉書贈送物品」「運費代收」「物流開通」等名義誘騙，並引導民眾點擊假網址或輸入金融資訊，一旦照做極易遭盜領。警方呼籲民眾務必提高警覺，如遇可疑要求務必「冷靜、查證、不要匯款」，並可撥打 165 反詐諮詢專線或向警方求證，以保障自身財產安全。