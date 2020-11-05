東洋進口新冠疫苗破局　國民黨團質疑內線交易籲金管會調查

▲國民黨團「東洋自始沒拿新冠疫苗代理 買空賣空 未涉內線交易？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

台灣東洋代理德國新冠肺炎疫苗宣布破局，國民黨團5日召開記者會，質疑極有可能有人涉及內線交易，買疫苗是假，坑殺股民、賺取股利差才是真，呼籲金管會、檢調調查。

台灣東洋藥品公司10月12日宣布取得德國BioNTech(BNT)新冠疫苗在台銷售的「有條件授權書」，11月3日晚間卻發布聲明表示，因雙方針對數量及價格未能達成一致協議和共識，讓台灣東洋無法如期代理該疫苗進口。

書記長林奕華在記者會中表示，台灣東洋藥品公司10月12日下午在當日股市收盤後，發布重大訊息，宣布取得德國製藥廠BioNTech SE之新冠肺炎疫苗代理權，尤其在新冠病毒仍在全球肆虐之際，關係到明年第一季我國是否能夠取得新冠疫苗。但11月3日，東洋突然外宣布終止代理BNT疫苗談判授權，隨後中央疫情指揮中心表示，東洋未獲得正式授權書與合約草案，導致談判無以為繼。

根據疾管署副署長莊人祥的說明，台灣東洋一直未能夠提供正式BNT的授權文件以及合約草案，讓合作無法繼續洽談下去，林奕華質疑，東洋10月12日的重訊發布，算不算是發布假訊息？中間是否涉及內線交易？東洋先釋放疫苗代理權的消息，讓股價從當日的69元，飆升到10月15日的84元，連著3天漲停板；11月3日宣布終止代理BNT疫苗，導致股價無量下跌。質疑東洋買疫苗是假，坑殺股民、賺取股利差才是真。

林奕華進一步指出，東洋股價在10月8日交易量434張，10月12日東洋發布代理疫苗重大訊息是在股市收盤後，但當天交易量卻高達2,405張，而多出的近2,000張股票，到底是誰買進的？是否涉及內線交易？金管會應調查。

立委賴士葆表示，東洋重大訊息發布當天上午，在櫃買中心(OTC)就出現爆量，換言之，早就有人知道東洋代理BNT新冠疫苗，將會帶動該股飆漲，此舉將違反《證交法》第155條「內線交易」之嫌。他鼓勵被套牢的投資者，向金融評議中心投訴，提起權利損失的補償。

賴士葆也提及，衛福部長陳時中昨天說「東洋發布消息無誇大不實，不建議調查」，質疑憑什麼要求金管會、檢調不必調查東洋案？連行政院長都不敢明目張膽對司法單位「行政指導」，陳時中敢指導金融、司法檢調？要求陳時中做好本業，其它的事，請閉嘴。

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