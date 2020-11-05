觀光局升格案拖超久！林佳龍稱「組改不容易」　改制時間仍沒譜

▲交通部開會討論觀光局升格案。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業大受打擊，交通部觀光局祭出紓困、振興等方案，煩雜業務倍增。交通部長林佳龍表示，觀光局必須升格為觀光署，才可握有更多資源整合觀光，他表示，組改不容易。對於改制確切時間點，仍沒有時間表。

林佳龍表示，觀光是火車頭產業，為服務觀光，相關的飲食、住宿、遊憩、購物、交通都會相應發展。因此向蔡英文總統提「觀光主流化」、「觀光立國」，也請觀光局集合產學界共同擬訂2030年觀光政策白皮書，擬定2030年目標，引領台灣觀光接軌國際。

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林佳龍指出，領導觀光的主管機關觀光局，也必須升格為觀光署，賦予更高的層級，整合跨部會、各縣市政策，推動觀光發展。今年7月交通部召開籌設觀光署諮詢小組第一次會議，之後經過17次產官學研討論，昨天在交通部召開第二次會議。

▲今年國旅人潮暴增，觀光局業務也更繁雜。（圖／記者李宜秦攝）

昨天的會議有些共識，其中，在觀光署下設立分署，落實全國性政策，並以旅客為出發點，以區域旅遊產品為主體，鏈結中央地方資源，落實輔導並對國際行銷，獲得諮詢委員的一致認同。

至於台灣目前有13個風管處，隨著資訊交通發達，則需要加以整合。我認為，政府是個有機體，必須因應環境變化調適，林佳龍表示，組改並不容易，不能亂切，更不能疊床架屋。

林佳龍表示，這些年來，感謝觀光局同仁與業者攜手努力，造訪台灣的國際旅客連年成長；今年雖碰上疫情，但台灣防疫表現出色，引以國際矚目，這是極好的利基，讓台灣從防疫大國，變成觀光大國。從防疫、紓困、復甦、振興，一方面還得研商組織改造，觀光局同仁們真的都辛苦了。