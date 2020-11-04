美選「延長賽」跨夜纏鬥！　未來24小時「5大焦點」一次看

記者吳美依／編譯

美國總統大選陷入膠著，開票時間拉長進入「延長賽」。隨著時間來到美東時間4日凌晨，一切充滿未知數。CNN也分析指出接下來24至48小時的選情5大看點。

▲2020年美國總統大選陷入膠著。（圖／路透社）



一、鐵鏽帶（The Rust Belt）選情

拜登打從黨內初選時就表示，民主黨只要贏回鐵鏽帶的賓州、密西根州與威斯康辛州，就能奪得白宮大位，而他正是達成此任務的最佳人選。

如今，拜登的承諾將面臨最終考驗，目前仍不清楚他需要贏得其中的1或2州，才能拿到270張選舉人票。但是，本屆大選結果毫無疑問地取決於以上三州。



二、選民觀感

根據目前選情，儘管拜登暫居領先地位，但川普在多個搖擺州占優勢。如此矛盾的選情資訊將影響選民看待、思考選情的方式，即使只是領先1票的細微差距，都有可能大幅改變民眾觀感，進而認定誰將勝出。

未來1至2天，拜登在選舉人票可能領先多少，與川普在選情尚不明朗的地區擁有多大潛在優勢，將成為關注焦點。

▲拜登目前暫居領先地位，但川普在多個搖擺州占優勢。（圖／路透）

三、川普的策略

川普熱愛使用推特表達想法，在大選之夜，個人帳號頁面卻顯得沉寂許多，直到拜登發表演說後，才發文表示，「我們很強大，但他們（民主黨）試圖偷走大選。我們永遠也不允許他們這麼做。投票站關閉後就不能投票！」

由於新冠肺炎疫情，美國今年已有超過1億人提前投票。儘管沒有提供任何證據，川普一直宣稱，此舉將導致選舉詐欺，許多支持者也深信不疑。總統如今似乎決定在選後繼續堅持此觀點，他將如何在此議題上發揮，成為外界焦點。

四、參議院共和黨人感覺良好

目前為止，選情發展大多在預期之內，而參議院共和黨人對於其席次越來越樂觀。

北卡州、緬因州與喬治亞州國會代表選情膠著，但現任共和黨籍參議員都以不同程度的優勢領先中，以上三州與亞利桑那州將決定未來由哪黨占參院多數席次。



五、選舉訴訟

賓州被視為本屆大選的關鍵戰場，且計畫在大選日後繼續計算郵寄投票，另外還有許多州將持續計票，直至4日甚至5日。

川普在選前的周末表示，他將派出法律團隊前往賓州等搖擺州，「我不知道這種情況是否會改變，因為在大選結束的那晚，我們就要與律師一同前往（當地）」。

川普多次暗示可能採取法律途徑影響大選結果，而拜登與其法律團隊也將堅決反對停止計票或駁回選票的意圖。不論如何，外界都預期，本屆大選增添許多不確定與動盪的可能性。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢