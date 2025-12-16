　
社會 社會焦點 保障人權

「一人分飾兩角」發取暖文慘遭砲轟　高雄法官瞎掰帳號被盜

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄地院法官張浩銘發文取暖卻慘遭砲轟，後續一連串行動又引發司法院啟動資安調查程序。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地院法官張浩銘因不爽想要調職到北部失敗，竟一人分飾兩角，匿名在法官論壇發文「取暖」卻慘被砲轟。他因沒有權限刪除貼文，竟向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處隨即啟動資安調查程序，這才查出法官的烏龍行為。案經法官評鑑委員會審議後，決議將他送職務法庭議處，並建請罰款現職月俸給總額6個月。

張浩銘為律師轉任法官，他2024年12月23日派任高雄地方法院擔任候補法官，不過今年3月10日，他就以雙親於扶養、醫療上有特別需要為由，向司法院申請優先調動至新北地方法院。但新北地院5月27日召開法官會議後，不同意他的申請。張浩銘心生不滿，於同日晚間8時57分，透過VPN院外連線之方式，以「不吐不快」之作者名稱，在法官論壇發表標題為「特殊調動法官會議的程序是什麼？」之貼文。

貼文內容提到「最近有某法官申請特殊調動，從甲法院調動到乙法院，甲法院已經決議通過，乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」、「變向的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙。某法官的情況真的很艱困，但很遺憾乙法院的會議程序好草率。這樣乙法院統調的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」

本來是取暖的貼文，結果卻慘遭法官學長姐砲轟，引起熱烈迴響。張浩銘眼見不可收拾，6月4日下午3點多，他先後以電話及電子郵件聯繫司法院資訊處，宣稱貼文不是他本人所發，且對本人造成困擾，故要求資訊處刪除貼文。

結果到了同日下午5時30分許，張浩銘又再次打電話到資訊處，說自己帳號被盜，高雄地院之資訊室已經在調查何人盜用帳號，故請司法院資訊處不用提供其他協助。由於法官帳號被盜用，是屬於第一級資通安全事件，司法院資訊處隨即啟動資安調查程序，結果查出這一系列的烏龍。

張浩銘發現事情曝光後，又趕緊發電子郵件給資訊處稱「昨日請貴處協助刪除文章是由我的帳號發出，並無資安事件疑慮，特予告知貴處，造成貴處之困擾，深感抱歉，謝謝」全案經高雄地院自律委員會審議後，決定將他送法官評鑑。法官評鑑委員會也決議將他送職務法庭議處，並建請罰款現職月俸給總額6個月。

相關新聞

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

前台南地院法官施志遠，先前因領取「愛心便當」、當街嗆警，引發爭議。沒想到他在2022年底到2023年初即將辭任法官時，竟私下轉介案件給律師，或私下位律師寫訴狀，並收取報酬。法官評鑑委員會審理後，決議將他送職務法庭議處，並建請免除法官職務，不得再任公務員。

遭3打1反擊竟釀雙殺亡　清潔隊員重判24年定讞

遭3打1反擊竟釀雙殺亡　清潔隊員重判24年定讞

檢察官黃錦秋捲88會館案遭免職　轉任觀護人

檢察官黃錦秋捲88會館案遭免職　轉任觀護人

噁男露鳥問6歲女童「要不要摸」　法官出手重判

噁男露鳥問6歲女童「要不要摸」　法官出手重判

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

