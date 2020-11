紐約開跑！天色未亮…選民「排隊人龍繞過街角」擠滿投票所大廳

記者吳美依/綜合報導

美國總統大選今(3)日登場,紐約州於美東時間上午6時(台灣時間下午7時)展開投票。紐約市天色尚未明亮,但已有不少民眾不畏寒風,戴著口罩出現在街頭與投票所。除此之外,許多民眾也紛紛在社群媒體上發文,呼籲大家出門行使權利,或者宣告自己投票完畢。

▲美國紐約市布朗克斯區投票情況。(圖/翻攝Twitter@YankeePedro)

Already a line around the block to vote at PS 87 in Manhattan shortly after polls open at 6a. pic.twitter.com/AsJMLaHZdh — Zack Fink (@ZackFinkNews) November 3, 2020

來自紐約市布朗克斯區(Bronx)的Don P表示,「我已經準備好完成我的責任了!我來了!」曼哈頓第87號投票所於上午6時開放後不久,現場也立刻湧現排隊人潮,人龍甚至已經長到繞過街角。

Good morning. It’s 5:45am. Polls open in 15 minutes. I’m on line in Brooklyn. pic.twitter.com/hpsH9PRJGm — Scott Hechinger (@ScottHech) November 3, 2020

網友赫金格(Scott Hechinger)在紐約市布魯克林投票,他稍早也發文表示,儘管早上5時45分就來到現場,距離投票開始時間仍有15分鐘,但現場已經有許多人在排隊,等著投出神聖的一票。

Good morning from Brooklyn, New York. Tuesday, 3 November 6am. Never seen it as busy as this that you can’t walk right into hall. We VOTE. pic.twitter.com/HZ50znkJ8r — New York CSC (@nyceltic) November 3, 2020

另一名網友nyceltic表示,他於早上6時來到投票所,「從未見過這裡如此忙碌,你甚至無法直接走入大廳」。

根據《華爾街日報》,紐約州已有250萬選民參加截至1日的提前投票,占全部合格登記選民的19.5%。

I'm ready to do my part! Here I go! Me along with HUNDREDS of poll workers. Boogiedown ready! #Bronxfinest #CountEveryVote pic.twitter.com/Q1iiMTxv5a — Don P (@YankeePedro) November 3, 2020

