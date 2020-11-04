美選投票率高達67％！專家估超過1.6億人投票...有望打破百年紀錄

▲2020美國大選川普造勢活動。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選於台灣時間4日登場，今年因為新冠肺炎影響，提前投票的人數近一億人，創下歷史新高，也使整個選舉流程大亂。根據美國佛羅里達大學政治學教授邁克爾（Michael McDonald）指出，今年選舉人數將達到1.6億人次，約佔符合投票資格公民的67％，有望突破自1900年來的最高投票率。

綜合外媒報導，今年大選投票情況相當混亂，郵寄選票的投票方式，大大影響到開票進度，截至台灣時間17時左右，內華達州、威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、北卡羅萊納州、喬治亞州、阿拉斯加州，都呈現停滯的狀態，喬治亞州更傳出是完全停滯的狀態。

▲2020美國總統大選因新冠肺炎影響，讓提前投票人數大增。（圖／路透）

川普在當地時間4日下午的演說中，痛批此次美選存在著「詐欺」的行為，並表示將訴請最高法院停止計票，並截斷選舉結果。

根據佛羅里達大學的「美國選舉計畫」統計，截至台灣時間3日14時，全美已有6400萬選民完成郵寄投票，選擇提早到現場投票的選民也有近3600萬人，總計有超過9956萬選民提早投票，加上選舉日當天的選民，估計約有1.6億選民參與此次美國總統大選。

邁克爾教授表示，今年符合資格的選民共有2億3900萬人次，其中提早投票的人數，已經佔2016大選總投票人數的72.3％，若將各州投票估計值匯到全國估計值，可以得到今年總票數約落在1億6020萬票，投票率將達到67%，有望可以打破1900年以來的最高投票率。