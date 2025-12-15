衰！和澳洲槍手同名　男收「死亡威脅」嚇爆不敢出門

▲男子透過巴基斯坦駐雪梨領事館的協助，發布澄清影片。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲海灘16死槍擊事件震驚國際社會，且2名槍手身分也曝光。只不過，雪梨一名巴基斯坦裔男子與槍手同名遭到誤認，甚至接到死亡威脅，如今嚇得不敢出門。

法新社、SBS新聞報導，澳洲當局已把這起槍擊事件定調為恐怖主義行為，儘管官方並未正式公開2名槍手身分，僅稱嫌犯是50歲與24歲的父子檔，但當地媒體已曝光兩人的名字，分別為薩吉德（Sajid Akram）與納維德（Naveed Akram）。

然而一名巴基斯坦商人的名字也叫納維德（Naveed Akram），他是在2018年移居澳洲，在當地就讀大學並取得碩士學位，如今經營一間汽車租賃公司，但他卻因與槍手同名遭錯誤指認，他身穿球衣的照片在網路上被大量轉傳，甚至引發大量惡毒留言。

如今這名無辜男子透過一段由巴基斯坦駐雪梨領事館發布的影片進行澄清，懇求外界停止散播假訊息，也譴責這起可怕的槍擊事件，「媒體報導的槍手名字是納維德，我的名字也是納維德。那個人不是我，我和這起事件或是那個人沒有任何關係」。

「我徹夜難眠」，這名無辜男子就住在雪梨西北郊區，並稱感到非常害怕，「我不敢出門，感覺生命受到威脅……我的家人也很擔心，這段時間對我來說非常難熬」。他透露，他已經刪除所有收到的可怕訊息，也請領事館從旁協助。

無辜男子也稱，澳洲是個完美國家，「我愛這個國家，我在這裡從未遇到任何安全問題，每個人都非常友善」，只有這次事件給他造成心理創傷。

▼澳洲槍手朝人群開槍。（圖／達志影像／newscom）

▼2名槍手為父子檔，分別中彈後一死一重傷。（圖／翻攝自X）

▼澳洲這起槍擊事件震驚國際社會，總計造成包括槍手在內的16人死亡。（示意圖／路透）