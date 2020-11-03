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若美選當晚「票沒開完」怎辦？　法政專家分析「延長賽」可能情況

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▲▼2020美國總統大選因新冠肺炎影響，讓提前投票人數大增。（圖／路透）

▲美國2020年總統大選登場，外界預估，今晚可能無法立刻知道由誰勝出。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國2020年總統大選今（3）日登場，由於郵寄投票（Mail-in ballot）激增，導致計票時間延長，因此外界預期，本屆大選結果很有可能無法在當晚揭曉，各地甚至可能出現法庭糾紛。《衛報》訪問3名權威學者，分析選後可能局勢。

雖然美國各大媒體通常都會根據其分析，在大選之夜預測總統人選，但實際上，各州在大選日過後都仍會持續計票，最終結果甚至在幾周後才會確定。

俄亥俄州立大學法學教授佛利（Edward Foley）認為，官方認證的正式當選人不太可能當晚揭曉。儘管各界也許可以進行預測，但仍需取決於各州情況與開票結果。如果計票過程遭到某種程度的破壞，甚至無法預測誰會勝選。

佛利指出，雖然各州都有自行設立的最後計票期限，但以全國角度來看，真正關鍵日期是12月8日。該日期被稱為「安全港期限」（safe harbor deadline），也就是選舉人開會日12月14日的前6天。如果各州在此之前宣布普選結果，國會將不會進行事後猜測。但若選舉人會議後仍有爭議，就會由立法機構介入。

▲▼ 美國總統大選,投票,提前投票。（圖／路透）

▲美國本屆大選郵寄投票激增，被認為將大幅延遲最終結果公布時間。（圖／路透）

麻省理工學院政治學教授史都華（Charles Stewart）指出，投票結束後，各地州都會集中火力計票，通常當晚11時至12時，全國大部分地區的90％選票就會計算完畢，《美聯社》也是根據此時數據宣布勝利者。

史都華強調，即使在正常情況下，有些地方仍需好幾天才能全數計票完畢 ，如果受到干擾，甚至會拖更久，「你永遠也不知道法官是否會下令停止郵寄投票計票程序」。但他認為，法院將會避免任何延遲。

史都華表示，雖然郵寄投票激增，但許多地區可以提早審核選民簽名與其身分，先解決最耗費時間的步驟。即使許多州只能在大選日開始計票，但仍可透過高速掃描儀完成工作。也就是說，各州郵寄投票數量與計票延遲時間沒有太強烈的關聯性。

如果11月3日未能計票完畢，接下來幾天就會陷入如同一戰「壕溝戰」的無聊情況。選民透過網路攝影機等畫面，看著一排排選務官員蒐集文件，檢查名單，把選票送進掃描機，寫下數字後收走。有時會發生驚心動魄的事件，例如重複計算同一批選票，或者有人把一整箱選票忘在某處，但通常都會順利解決。

▲▼ 美國總統大選提早投票。（圖／路透）

▲美國大選吸引全世界關注，提前投票人數打破紀錄，也成為焦點。（圖／路透）

南加州大學法學教授托爾森（Franita Tolson）認為，一旦進入計票階段，必然會出現選票否決爭議，尤其今年郵寄投票激增，類似訴訟的可能性也提高。

托爾森指出，如果大選結果發生爭議，可能交由最高法院裁決，但沒人能夠保證結果為何，因為最高法院已經遭到政治化，影響力太大，首席大法官一定會保持警惕，避免作出左右大選結果的裁定，「法院必須思考自己的合法性」。

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

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