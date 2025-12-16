　
社會 社會焦點 保障人權

台東山友獨攀加鹿溪山域「摔傷受困」　救難隊搜索5小時終於找到人

▲▼臺東縣消防局徒步搜救11小時 成功救援受困民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東登山客受困400公尺高河谷，消防員徒步搜救11小時成功救援。（圖／記者楊漢聲翻攝／下同）

記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

台東縣海端鄉15日上午發生登山客受困事件，一名男子獨攀加鹿溪橋北岸山域時不慎摔傷，因嚴重腰痛無法動彈，只好打電話報警求救。救難人員15日上午9點進山搜索，直到下午2點多才終於找到受困男子，並於晚間8點將對方護送至登山口，交由救護車送關山慈濟醫院治療。

台東消防局15日上午7點06分接獲68歲王姓男子求救，王男指稱他獨攀加鹿溪橋北岸山域時不慎摔傷，導致嚴重腰痛受困在山區，由於不熟悉手機操作，無法提供座標或簡訊定位，僅描述當時是沿河谷進入，在第一個河川叉口有紅色標誌處沿途砍草前進，受困在大山壁下面的樹林內、離河谷約高300至400公尺。

▲▼臺東縣消防局徒步搜救11小時 成功救援受困民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼臺東縣消防局徒步搜救11小時 成功救援受困民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東消防局派遣關山大隊山域專責隊前往救援，搜救隊伍15日上午9點16分出發前往救援，由於受困地點地形陡峭、林相複雜，加上坡度落差大，增加徒步搜索與接觸受困者的困難度，經過大約5小時搜索，終於在下午2點9分找到王男。

搜救人員現場評估，王男意識清楚，有腰、背疼痛且頭部有擦傷情形，生命徵象穩定，經簡易急救處置及固定傷患，規劃徒步護送下撤路線，歷經數小時行進，於晚間8點12分安全抵達登山口，交由待命關山分隊救護車送往關山慈濟醫院檢查治療。

台東消防局提醒，民眾從事山域活動前務必嚴謹評估自身體能與路線難度，熟悉手機定位功能、攜帶足夠通訊與應變裝備，並告知親友行程，以降低迷途及意外發生風險，確保自身安全。

台南民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

相關新聞

加鹿溪砌石護岸及清疏工程完工

加鹿溪砌石護岸及清疏工程完工

105年春節期間，台東縣海端鄉加鹿溪上游地區發生崩塌，崩塌土砂隨大雨流出，沖刷既有護岸導致基礎多處掏空下陷，台東林管處立即興建砌石護岸及河道整理等防洪措施，今年趕在颱風季前繼續加強整治現有護岸及河道淤積土砂整理二期工程，並於日前完工。

