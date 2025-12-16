台東山友獨攀加鹿溪山域「摔傷受困」　救難隊搜索5小時終於找到人

▲台東登山客受困400公尺高河谷，消防員徒步搜救11小時成功救援。（圖／記者楊漢聲翻攝／下同）

記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

台東縣海端鄉15日上午發生登山客受困事件，一名男子獨攀加鹿溪橋北岸山域時不慎摔傷，因嚴重腰痛無法動彈，只好打電話報警求救。救難人員15日上午9點進山搜索，直到下午2點多才終於找到受困男子，並於晚間8點將對方護送至登山口，交由救護車送關山慈濟醫院治療。

台東消防局15日上午7點06分接獲68歲王姓男子求救，王男指稱他獨攀加鹿溪橋北岸山域時不慎摔傷，導致嚴重腰痛受困在山區，由於不熟悉手機操作，無法提供座標或簡訊定位，僅描述當時是沿河谷進入，在第一個河川叉口有紅色標誌處沿途砍草前進，受困在大山壁下面的樹林內、離河谷約高300至400公尺。

台東消防局派遣關山大隊山域專責隊前往救援，搜救隊伍15日上午9點16分出發前往救援，由於受困地點地形陡峭、林相複雜，加上坡度落差大，增加徒步搜索與接觸受困者的困難度，經過大約5小時搜索，終於在下午2點9分找到王男。

搜救人員現場評估，王男意識清楚，有腰、背疼痛且頭部有擦傷情形，生命徵象穩定，經簡易急救處置及固定傷患，規劃徒步護送下撤路線，歷經數小時行進，於晚間8點12分安全抵達登山口，交由待命關山分隊救護車送往關山慈濟醫院檢查治療。

台東消防局提醒，民眾從事山域活動前務必嚴謹評估自身體能與路線難度，熟悉手機定位功能、攜帶足夠通訊與應變裝備，並告知親友行程，以降低迷途及意外發生風險，確保自身安全。