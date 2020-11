美選開跑！拜登、賀錦麗接力推文　53秒影片「狂催年輕選票」

▲民主黨正副總統候選人拜登(左)與賀錦麗(右)在大選日發文催票。(圖/翻攝自Facebook/Brad Schneider)



記者吳美依/綜合報導

美國總統大選今(3)日登場,各地投票所紛紛開設,選民們也湧上街頭,排隊等著投出神聖一票。就在投票活動如火如荼進行中的同時,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)與副手賀錦麗(Kamala Harris)都在推特上發文,呼籲支持者站出來,行使權利。

Election Day is here, and polling places across the country are starting to open. Mask up and find your polling place at https://t.co/VbrfuqVy9P.