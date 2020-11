記者吳美依/綜合報導

拜登剛才在家鄉達拉瓦州威爾明頓(Wilmington)發表聲明表示,儘管真正的大選結果可能明天或更久以後才會出爐,但「我們對於目前的選情局勢感到滿意」。他說,支持者們的耐心都值得讚許,並稱「我相信我們將贏得總統大選」。

▲拜登於美東時間4日凌晨在達拉瓦州威爾明頓(Wilmington)發表聲明。(圖/路透)

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz