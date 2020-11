美選投出1.6億張選票！6州已破上屆記錄　投票率將創120年來新高

記者葉睿涵/綜合報導

美選進入倒數階段,至台灣時間4日晚間6時45分止仍有7個州還未開完票,關鍵的幾個搖擺州無法完成計票工作。《紐時》指出,目前已確定有6州的投票總數超越上一屆,政治學者麥唐納也表示,美國有望在本屆大選中投出總計約1.6億張的選票,是120年來最高的一次。

據《紐約時報》報導,科羅拉多州、夏威夷、蒙大拿州、俄勒岡州、德州和華盛頓州在本屆選舉中的投票總數已超越2016年。他們預計,亞利桑那州、佛州、喬治亞州、內華達州、紐澤西州、新墨西哥州、北卡州和猶他州也將創下空前記錄,因為截至投票日早上,這些州回收到的票數已達到2016年的90%。

佛羅里達大學政治學者麥唐納(Michael McDonald)4日在推特表示,美國有望在本屆大選中投出總計約1.6億張的選票,這意味著選民的投票率將高達67%,是120年來最高的一次。

That is not a typo. The 2020 presidential election had the highest turnout rate in 120 years. There is still a fair amount of guesswork involving outstanding ballots to be counted. I will continue to refine these estimates over the coming weeks