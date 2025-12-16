幫派談判翻臉！基隆男「連開2槍」射殺舊友　檢聲押禁見

▲基隆發生槍擊案，盧姓男子被依殺人等罪嫌送辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

基隆市安樂區大武崙工業區15日發生槍擊命案，一名34歲鄭姓男子與33歲盧姓男子因金錢糾紛相約談判，雙方在車內發生口角衝突，盧男連開兩槍，其中一發擊中鄭男右胸，另一發擊中駕駛座前方飾版未命中，導致鄭男倒臥保時捷後座死亡。警方循線鎖定盧男，15日上午成功將其逮捕。基隆地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見

據了解，盧男當日駕駛白色福特車，與林姓友人同行，而鄭男則駕駛自家保時捷休旅車赴約。兩人在車內談判時先爆口角，盧男先開一槍示威，鄭男欲下車時，盧男又朝鄭男開槍，右胸中彈倒地。盧男隨後將鄭男拉回保時捷後座，並將車輛棄置在武訓街附近，再駕車離開。

鄭男家屬發現其晚間未歸且保時捷不在家中，心生不安報警。警方凌晨4時左右在武訓街找到鄭男車輛，破窗確認其已無生命跡象。警方隨即成立專案小組，鎖定盧男行蹤，上午8時許在成功一路巷弄埋伏，當場逮捕盧男，並於其住處起獲涉案手槍及7顆子彈。

警方調查，鄭、盧兩人均有幫派背景，曾為好友，但近期因財務糾紛及互嗆而反目。盧男坦承因口角衝突開槍，林男則稱全程待在車內，不知情。基隆地檢署偵訊後，認定盧男涉犯殺人重罪，有逃亡與滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；林男因涉案程度較輕，裁定新台幣6萬元交保。