澳洲槍擊！男為阻止槍手「命喪好友眼前」　救生員赤腳狂奔救人

▲澳洲槍擊事件死亡人數增至16人，包括一名槍手。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日驚傳數十聲槍響，43歲男子艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）冒著生命危險衝向槍手，成功奪下步槍，被封為英雄。其實槍案發生當下，還有其他人也決定挺身而出，有救生員赤腳狂奔只為搶救人命，有當地居民開放自家讓遊客躲避，男子莫里森（Reuven Morrison）為了阻止槍手，最終不幸中彈過世。

為了阻止槍手 男中彈命喪友人眼前

倖存男子弗拉迪米爾（Vladimir）自稱目睹槍案發生經過，當時正從光明節活動現場出來，才走了大約50公尺就聽到槍聲，「大家開始逃跑，抬頭一看發現有人在橋上開槍」，當時在場有好幾個人，一致同意要做些什麼，接著開始找棍棒準備去制伏槍手。

當槍聲再度響起時，弗拉迪米爾最好的朋友莫里森（Reuven Morrison）正試著讓大家趴下躲開，走向槍手準備進行反擊。弗拉迪米爾稱，「但他中彈了，他走的那時候我就在現場，救護車過了很久才到。他是個英雄，為了拯救社區英勇犧牲，為此付出性命」。

救生員赤腳狂奔救人

在槍擊發生的那一刻，救生員也迅速動身，在槍林彈雨中拿起急救包和相關器材設備，衝向現場救人。身穿救生員制服的杜蘭（Jackson Doolan）和他的同事們趕到槍案現場，他赤腳奔跑，就是要去救受傷的人；他事後透過Instagram報平安，同時感謝外界關心，以及所有參與救援的人。

▲救生員赤腳奔跑救人。（圖／翻攝自IG）

另外，在槍聲響起的驚險時刻，許多人逃命躲避，但一名救生員發現有人在水中掙扎之後，立刻動身跳入水中，救起這名溺水的中國男遊客Levi。

開放住處讓遊客躲避

根據TikTok貼文，住在案發海灘附近的居民讓數十名逃難的人躲進家中，眾人全部聚集在這戶人家的後花園，有的人難以置信地抱著頭、摀住嘴，有的人則是焦急撥打電話，似乎是在聯絡通知親友。