國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

統一教總部遭韓警突襲調查！涉非法政治金流　總裁韓鶴子賄賂政要

▲▼南韓海洋水產部長全載秀11日在仁川機場，否認從統一教收受金錢或名錶。（圖／達志影像）

▲南韓海洋水產部長全載秀11日在仁川機場，否認從統一教收受金錢或名錶。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方今（15）日針對統一教涉嫌賄絡政界人士、試圖推動「日韓海底隧道」建設一案，正式展開強制偵查。警方認定，海洋水產部長全載秀2018年至2020年時，疑似收受統一教提供的高價名錶與數千萬韓元現金，除同步搜索統一教與政界相關人士住處，更罕見對金建希案特別檢察小組辦公室執行搜索，調查是否瀆職。

根據《韓聯社》，南韓警察廳特別專責搜查小組表示，當天上午9時起，針對全國共10處地點派人前往執行扣押搜索，包括位於京畿道加平郡的的統一教總部「天正宮」、首爾市龍山區統一教首爾本部，以及統一教總裁韓鶴子與前統一教世界宣教本部長尹鍈鎬目前所遭羈押的首爾看守所。

警方同時強制搜索日前請辭的海洋水產部長全載秀的住處與國會辦公室，至於共同民主黨國會議員林鍾聲、未來統合黨前國會議員金奎煥的住處也被列為搜索對象。

▲▼統一教位於南韓京畿道加平郡的總部「天正宮」。（圖／達志影像）

▲▼統一教位於南韓京畿道加平郡的總部「天正宮」。（圖／達志影像）

▲▼統一教位於南韓京畿道加平郡的總部「天正宮」。（圖／達志影像）

據了解，警方搜索票將全載秀列為涉嫌收賄的被告人，林鍾聲與金奎煥則因涉嫌違反政治資金法被指控，三人皆否認相關指控。

警方指出，全載秀被指控曾於2018年前後收受統一教提供現金約2000萬韓元，以及價值約1000萬韓元的高級名錶；林鍾聲與金奎煥則被指控曾於2020年4月國會議員選舉前後，各自收受約3000萬韓元的不法金品。警方研判，相關金流可能與統一教長期主張的日韓海底隧道建設構想有關，是否涉及政策遊說仍待進一步釐清。

在統一教方面，警方已將統一教總裁韓鶴子轉列為被告，適用行賄與違反政治資金法之罪名；尹鍈鎬也因相同嫌疑遭立案調查。警方正扣押統一教會計資料，並透過追蹤帳戶方式，全面掌握資金流向，同時搜尋被指控用於遊說的名錶與現金等財物。

▲▼統一教總裁韓鶴子轉列為被告。（圖／達志影像）

▲統一教總裁韓鶴子轉列為被告。（圖／達志影像）

警方也將調查今年7月金建希案特別檢查小組前往天正宮搜索時，在韓鶴子個人金庫內發現、卻未扣押搜索帶走的約280億韓元現金。由於當時特檢組認定不屬於調查範圍而未扣押，警方計畫重新確認該筆鉅額資金的來源與用途。

因此，警方針對金建希案特別檢察小組展開強制偵查，派員前往該檢察小組檢察長閔中基位在首爾市鐘路區的辦公室執行搜索。警方認為，閔中基在移交案件時並未提供充分調查資料，涉嫌瀆職，因此扣押尹鍈鎬相關供述與既有調查文件。

至於引爆整起金流疑雲的尹鍈鎬，雖已因非法提供政治資金或賄賂罪而遭立案，但他日前在國民力量黨相關案件中出庭作證時，公開否認曾作出不利供述，相關證詞前後出現落差，也使案件後續偵辦備受關注。

12/13 全台詐欺最新數據

日韓要聞南韓統一教全載秀海洋水產部釜山日韓海底隧道韓鶴子

