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「害羞川粉」湧出力挺…重演2016？4年前超準民調：川普輕鬆勝選

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▲▼美國總統川普於29日舉辦佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普在佛州舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統大選3日登場，開票程序正在進行中。儘管民主黨候選人拜登目前暫時領先，但4年前精準預言大選結果的民調機構「特拉法加」（Trafalgar）卻指出，美國社會4年前「害羞川粉」（shy Trump supporter）的情況可能重演，讓川普逆轉全局，輕鬆連任。

「特拉法加」2016年首次公開發表報告，精準預言川普獲得306張選舉人票，打敗希拉蕊的227張票，今年也發布一連串搖擺州民調指出，2名候選人競爭相當激烈，川普在北卡州、亞利桑那州、密西根州與佛州領先2％至3%，在其他地方優勢更大。

▲▼川普,造勢,美國大選。（圖／路透）

▲卡赫利鎖定「害羞川粉」現象，預言川普今年將輕鬆勝選。（圖／路透）

創辦人卡赫利（Robert Cahaly）曾任共和黨顧問，最近更是頻繁登上電視節目，解釋為何川普能夠輕鬆勝選。他4年前詢問受訪者支持哪位候選人，接著追問他們認為鄰居將把選票投給誰，而今年透過簡訊、電子郵件與電話等「其他方法」達成相同效果。

卡赫利從未公布研究方法，但排斥傳統民調方式，認為許多受訪者為了製造正面印象，符合社會期望，傾向說出研究機構想要聽的，而非內心真正想法，也就是所謂的「社會期許誤差」（Social-desirability bias）。「特拉法加」網站上也缺乏相關資訊。

「特拉法加」因缺乏透明度受到廣泛質疑，卡赫利卻不以為意，自認團隊以「我早就告訴你了」的預測能力聞名。但是，就連華府保守派智庫美國企業研究院（American Enterprise Institute）民調專家考克斯（Daniel Cox）也指出，在過去4年內，「人們變得不羞於承認支持川普」，且許多試圖量化「害羞川粉」的研究也未能找到證據。

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden。（圖／路透社）

▲美國總統大選3日登場，民主黨候選人拜登暫時領先，川普也緊追在後。（圖／路透社）

拜登目前可望獲得238張選舉人票，搖擺州方面，於亞利桑那州與明尼蘇達州領先。他成功博得女性與年輕選民支持，且在藍領票倉中重挫川普優勢，尤其在關鍵的中西部地區更是如此。

川普目前在佛州、德州、俄亥俄州、愛荷華州4大搖擺州領先，但以213張選舉人票落後，且在郊區女性、老年人、沒有大學文憑的白人勞工階級中支持大幅下滑。儘管如此，他仍試圖複製2016年的勝選模式。

根據CNN的搖擺州民調，拜登在威斯康辛州領先10％，密西根州領先9%，賓州領先6%。如果川普在上述地區皆失利，唯有翻轉內華達州、新罕布夏州等民主黨把持地區才有可能逆轉全局。

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