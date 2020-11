糗！拜登造勢恍神…歐巴馬「狂cue」3次才上台　當場瞎找口罩20秒

▲美國前總統歐巴馬與拜登31日首度同台造勢。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國總統大選即將來臨,民主黨候選人拜登10月31日來到關鍵戰場密西根州造勢,也邀請前總統歐巴馬到場力挺,但卻多次發生「脫線」場面。

Ahahaha Barack Obama tried to introduce Joe Biden at their rally in Flint Michigan but Joe misses his cue...



pic.twitter.com/jCrw60Sqqb