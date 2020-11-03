憂選後動亂！全美槍枝銷售量1860萬「破去年新高紀錄」持續飆升中

▲最新數據指出，美國今年的槍枝銷售數量已經突破去年一整年的成績，打破紀錄。圖為美國全國步槍協會（NRA）2019年年會。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國研究組織「小型武器分析與預測」（SAAF）於2日公布最新數據指出，今年截至目前為止，全國槍械銷售數量達到1860萬，不僅比去年多出200萬，也再創新高。槍枝貿易協會「全國射擊運動基金會」（NSSF）發言人奧利瓦（Mark Oliva）指出，隨著大選逼近，民眾擔心發生騷亂，因此紛紛行使擁槍權。

《福斯新聞》報導，SAAF根據聯邦調查局（FBI）國家即時犯罪背景調查系統（NICS）數據，估算出此結果。該組織首席經濟學家布勞爾（Jurgen Brauer）表示，在2020年的動盪與不確定氛圍中，持續出現「破紀錄的槍枝銷售速度」，舉例來說，剛結束的10月預估售出190萬支槍械，與去年同期相比，成長65％。

SAAF上（10）月才宣布，全美今年1月至9月售出1670萬支槍械，已經超過2016年全年數量的1660萬支；3月至7月的銷售成長都顯著成長，其中，6月售出238萬支槍械，與去年同期相比成長145%，幅度最大。

▲業者指出，隨著大選之日逼近，國民行使擁槍權的現象日益明顯。（圖／路透）



NSSF同樣使用FBI提供的數據，但因運用不同公式，因此估算數據略微不同，他們指出，全美今年10月一共售出近177萬支槍械，與去年同期相比，成長60.1%。雖然兩者數字存在差異，但都打破紀錄。

NSSF發言人奧利瓦2日表示，自從3月以來，每月的銷售紀錄「都是史上最強勁」，「隨著大選日逼近……各種政治信仰的美國人都在行使憲法第二修正案所賦予的權利，持有並攜帶武器，而且這麼做的人數打破紀錄」。他指出，此現象普遍出現在民主、共和兩黨把持的地區，「從未有那麼多美國人選擇行使擁槍權，包括大約690萬名今年首次買槍的人」。

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