　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神秘賭客「押注1.4億」挺川普贏！　博弈業者曝選前「驚人局勢」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳美依／編譯

美國2020年總統大選今（3）日登場，英國一位神祕賭客投入高達500萬美元（大約新台幣1.4億元）的賭金，押川普（Donald Trump）勝選連任。一位英國博弈產業消息人士向《太陽報》表示，「這個賭注的消息傳得很廣，我們認為，這是史上最大的政治賭注」。

▲川普,造勢,北卡州。（圖／路透）

▲英國一名神秘賭客押注500萬美元，押川普連任。圖為川普抵達北卡州造勢。（圖／路透）

據悉，神秘賭客是一名富有的前銀行家，目前已經移居海外，透過註冊在加勒比海小島庫拉索（Curacao）的私人賭場下注。友人透露，他諮詢「川普團隊的內部人士」後，才決定投入這場高風險賭盤，但若川普果真勝選，將以1.85賠率，淨賺將近1500萬美元。

英國線上博弈公司必發（Betfair）表示，另一名匿名賭客上周也投入100萬英鎊（大約新台幣3691萬元）巨額賭注，賭川普將會打敗拜登。如果川普果真勝選，他將會獲得154萬英鎊（大約新台幣5685萬元）。

必發的選舉專家克里希那穆提（Paul Krishnamurty）表示，鉅額賭注總是在選前幾天才會出現，因為「人們對於賭局市場更有信心，大人物就會入場」。

▲拜登，Joe biden。（圖／路透社）

▲雖然各大賭盤仍比較看好拜登，許多賭客在選前卻把希望押在川普身上。（圖／路透社）

博弈業者透露，2020年美國大選的全球賭金已經突破10億英鎊（約新台幣379.1億元），將成史上最大博弈事件。根據各大賭盤，雖然拜登仍是最被看好的人選，但許多人卻把希望放在川普身上。

英國博弈公司立博集團（Ladbrokes）指出，選前最後一周，高達3/4的賭注押川普將翻轉選情，成功勝選。愛爾蘭博弈公司派迪鮑爾（Paddy Power）也表示，過去24小時內，高達93％的賭金支持川普連任，僅有7%押拜登勝選。

►影／全球美選賭金破379億！狂人押3800萬賭拜登勝　佛州超愛川普

►瘋美選！全球賭金飆破285億　最後一周「川普連任」押注暴增

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普
快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先
快訊／川普再奪5州鐵票！　124：114領先拜登10票
快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

若美選當晚「票沒開完」怎辦？　法政專家分析「延長賽」可能情況

糗！拜登造勢恍神…歐巴馬「狂cue」3次才上台　當場瞎找口罩20秒

美選更新／新罕布夏州2鎮搶先開跑！　川普「暫時領先6票」

全美1340萬選民可在「大選日登記投票」左右選情！川普拜登急競逐

川普嗆：票投拜登＝支持「封鎖與裁員」！喊話實現最偉大美國復興

質問畫面曝光！拜登造勢遭台下嗆「你兒子在烏克蘭」　秒沉默低頭

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

大選前夕！美「防疫隊長」砲火猛烈槓川普　白宮回擊：政治遊戲

大馬網友湧「暖心留言」安慰遇害女大生父母　籲：台灣司法硬起來

空拍畫面曝！賓州「川粉人海」看不到盡頭　民主黨州長傻眼急催票

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

搖擺州喜訊頻傳　川普有自信大贏：我會拿306票以上！

不斷更新／再翻盤！拜登131：124張選舉人票　領先川普

快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普　

快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先

中國趁美國總統大選混亂「解放台灣」？　葛來儀回應一個字！

快訊／距離拉近！　川普124：122微幅領先拜登

快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普

美大選之夜！川普政府暫緩將螞蟻列入貿易黑名單

美國大選開票夜！白宮前人潮湧現　唱歌跳舞祈「川普退出白宮」

紐約死人郵寄選票！　《紐約郵報》踢爆105歲人瑞竟「返陽投票」

李彥秀轟蘇貞昌「腦袋停在遠古時代」：唐鳳都參加聯合國視訊會議了

梅復興／美國對台軍售：「要能移動指針」（下）

蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算

懲戒法院院長交接　許宗力期許參審員法官穩健運作

「全都是泡沫」下一句是什麼？　網友惡搞笑噴…釣出鄧紫棋解答

檢舉達人最愛！跨越雙白實線已罰23783件...監理站：別再噴錢啦

搖擺州喜訊頻傳　川普有自信大贏：我會拿306票以上！

揪小王上摩鐵！人妻「親就有FU」　完事顫抖求饒：下次別玩屁股了

不斷更新／再翻盤！拜登131：124張選舉人票　領先川普

快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普　

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

更／川普124：122張選舉人票　微幅領先拜登2票

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

即／拜登85：72翻盤川普！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

快訊／川普19：3領先拜登

快訊／川普33：3領先拜登

快訊／拜登奪回主場！114：101領先川普

快訊／川普124：122微幅領先拜登

道瓊大漲554點！大選投票日「三大指數收高」

外送到摩鐵驚覺「電話號碼好熟悉」！下秒陌生男領餐

公布孕妻偷吃畫面！綠帽夫從來賓拉出小王

單親媽命案51年　靠DNA找到真凶

大選投票前激增　川普網路搜尋勝拜登

「全美第一張總統選票」出爐

更多熱門

相關新聞

防選後暴動！美國3600國民兵隨時待命

防選後暴動！美國3600國民兵隨時待命

美國2020總統大選於3日正式登場，然而此次大選的投票參與度高，也讓專家擔心，有部分政治狂熱份子可能會因選舉結果產生對立，甚至發生武裝暴力的狀況。而國民衛隊（National Guard）也應多州州長的要求，部署3600名國民兵在全美各地待命，負責處理資訊安全防護、投票作業以及應付選後可能產生的動亂。

BBC：中國才不在意誰當選

BBC：中國才不在意誰當選

川普比照2016年現身密西根州　高喊會贏

川普比照2016年現身密西根州　高喊會贏

愛琴海強震「劣營造」壓死104人　9承包商遭羈押

愛琴海強震「劣營造」壓死104人　9承包商遭羈押

川普選前夜「重返2016舊地」想複製勝選模式

川普選前夜「重返2016舊地」想複製勝選模式

關鍵字：

2020美國總統大選川普美選花絮北美要聞博弈影音

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更／川普124：122張選舉人票　微幅領先拜登2票

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登85：72翻盤川普！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面