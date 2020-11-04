氣象局最快明發閃電海警「警戒範圍曝」　強度巔峰時刻最近台

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風未來路徑備受關注，天氣職人吳聖宇分析，依目前預測路徑，不排除氣象局在明天清晨到上午之間將針對巴士海峽、台灣海峽南部一帶發布海上颱風警報。氣象局則指出，閃電有增強趨勢，強度巔峰時刻最接近台灣，最快明ˊ清晨到上午發布海警。

▲閃電颱風周五將通過台灣南方巴士海峽海面，不排除明天清晨到上午將發布海上颱風警報。（圖／翻攝自RAMMB）

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吳聖宇指出，從氣象局最新官方預報路徑以及預報模式來看，閃電颱風今仍將在台灣東南方打轉，強度有增強趨勢，預估明天開始向西到西北西方向移動，周五通過台灣南方巴士海峽海面，也將是最接近台灣的一段時間；周六趨向廣東海面，遠離台灣，強度也逐漸減弱。

依照目前預測路徑，暴風圈邊緣仍有可能在周五上半天掠過海上警報的發布範圍，因此不排除必須要在明天清晨到上午之間針對巴士海峽、台灣海峽南部一帶發布海上颱風警報的可能性，持續到周五的下半天颱風開始遠離之後，警報就有機會解除。

▲氣象局預報員林伯東說明輕颱閃電，最快明（５）日清晨到上午發布海上颱風警報。（圖／記者呂佳賢攝）

颱風路徑目前還是以通過巴士海峽機會比較高，不排除會發布海警，陸警機率則較低。氣象局預報員林伯東表示，最快明天清晨到上午發布海警。

▲吳聖宇分析，閃電颱風暴風圈邊緣有可能在周五上半天掠過海警發布範圍，不排除明天清晨到上午之間發布。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

吳聖宇表示，閃電颱風對台灣的影響則是從周四晚間開始，外圍環流將為東北部、東部帶來降雨，周五影響最大，花蓮、台東、恆春半島等地有局部大雨或豪雨，北部及南部也有短暫陣雨，中部受影響應該是最小，降雨情況不明顯。

周六颱風遠離並減弱，外圍環流對台灣天氣仍有影響，但影響減小，預報上在東半部及南部仍有短暫陣雨，降雨量減少。但是周六晚間，隨著北方鋒面尾端掠過，東北季風南下增強，配合颱風外圍的殘餘水氣，北部、東北部、東部降雨將會增多，尤其北海岸、宜蘭、花蓮等地有局部大雨發生的機會。

周日颱風已經消散，台灣附近主要是受東北季風影響，迎風面地區仍持續會有短暫陣雨出現的機會。

另外，預期閃電颱風最接近台灣的時候北方的東北季風並沒有配合，主要是颱風外圍環流本身引發的降雨。等到周六晚間東北季風再度南下增強時，閃電颱風已經逐漸遠離，同時強度減弱範圍縮小，整體來看南北之間的系統並沒有搭配在一起。

吳聖宇說，雖然周六晚間迎風面地區雨勢將會加大，但是主要還是鋒面系統帶動颱風殘餘水氣所引發的降雨，跟大家認知的共伴效應還是有所不同。

▲閃電颱風路徑以通過巴士海峽機會比較高，不排除會發布海警，陸警機率則較低。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均表示，閃電颱風今白天仍持續滯留打轉，晚上才會開始往西移動，周五最接近台灣。屆時東南部台東、恆春半島有短暫陣雨，可能有局部較大雨勢發生，北部、東北部則會有局部短暫陣雨，其它地區維持多雲。

至於未來強度部分，氣象局預估，閃電發展以輕颱上限為主，最靠近台灣的時候就是強度尖峰，隨後開始逐漸減弱。周日颱風逐漸遠離，台灣還是以東北風環境為主，北部、東半部及恆春半島有降雨機會。

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