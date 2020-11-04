「閃電會離台灣很近」　周四起變天降雨熱區曝！下波冷空氣接力

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司分析師賴忠瑋今天（4日）表示，根據目前的預測路徑，閃電颱風是不至於對台灣造成直接影響，但將會離台灣很近，周五距離台灣最近，也是影響最顯著的時候；周日將再有一波東北風增強，冷空氣南下。

▲賴忠瑋說，目前閃電颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方約900公里的海面。（圖／氣象局）

賴忠瑋在臉書說，周四起台灣將逐漸受到閃電颱風的外圍環流雲系影響，目前颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方約900公里的海面，因東西方分別有高氣壓，南北兩側有低氣壓，是導引氣流較弱的鞍形場，使得今天的移動速度緩慢。

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賴忠瑋指出，預計周四起閃電颱風會逐漸往西移動，周五將由東往西穿過巴士海峽，周六抵達南海北部；目前的預測路徑是不至於對台灣造成直接影響，但是將會離台灣很近，周五最近也是影響最顯著的時候。

▲▼氣象局說，目前預估閃電颱風通過巴士海峽機率最高。（圖／氣象局）

賴忠瑋進一步分析，周四台灣持續受到東北風的影響，加上閃電颱風的外圍環流雲系，北部和東北部容易有陣雨，東部及東南部則有局部零星短暫陣雨；周五閃電颱風通過巴士海峽時，台灣除了北部和東北部容易有陣雨之外，花蓮、台東和屏東恆春半島也將容易有陣雨，要留意局部較大雨勢。

賴忠瑋表示，周六閃電颱風逐漸遠離，雨勢也會緩和；不過，周日將再有一波東北風增強，冷空氣南下；今起到周六也要留意沿海風浪較大，也容易有長浪出現。

中央氣象局觀測，閃電颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方920公里海面上。氣象局預報員劉宇其接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，它目前仍滯留在3日的地方，今會比較加速往西移動，目前預估以通過巴士海峽機率最高，依照現在的路徑發布海警機率較高、發不到陸警，但仍不排除有較低的陸警機率。

劉宇其說，周五、周六留意颱風外圍環流影響，東半部和恆春半島有比較大的雨勢，北部有局部短暫雨，尤其周五雨勢較明顯。