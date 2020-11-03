閃電路徑迷蹤！18°C先冷後雨　暴風侵襲率破30%恐發「海上警報」

▲閃電颱風目前在導引氣流不明顯區域，呈現原地打轉。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

冷空氣增強最冷時刻！中央氣象局預報員官欣平指出，第20號颱風閃電（Atasani）呈現打轉，未來朝偏西移動，預計5、6日（周四、五）之後影響台灣天氣，目前水氣已經逐漸減少，4日降雨集中桃園以北、東半部地區，偏向短暫雨，雲量多、會飄雨，低溫約下探18度，日夜溫差大。

氣象局預報，冷空氣影響集中在北台灣，4日東北風持續影響，清晨各地低溫18至21度，沿海空曠地區可能更低；由於水氣稍減，降雨偏向桃園以北、東半部地區，花東及恆春半島也有局部短暫雨，屬於雲多、偶飄雨形式，新竹以南維持多雲到晴。白天高溫北部、宜蘭約22至24度，花東約25度，中南部地區仍可達28度，中南台灣日夜溫差大。

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根據氣象局觀測，輕度颱風「閃電」3日下午中心位於鵝鑾鼻東南東方790公里海面上，近2天來到導引氣流不明顯的區域，暫時呈現滯留打轉，預計到了5日就會加快移動，綜合各國預測資料研判，閃電將以向西通過巴士海峽的機率較高，於6日前後最靠近台灣，由於距台灣南邊海域不遠，有發布海上颱風警報的可能性。

▼閃電滯留2天後將加速西進，恐發布海上警報。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局指出，因颱風還在混沌的環境中，未來路徑預測變數仍較大，將待閃電實際移動之後才較明朗，台灣陸地的影響程度也必須視這兩天颱風大小和離台灣遠近而訂。依據暴風圈侵襲機率顯示，未來120小時內，全台都有最少1%機率遭颱風7級暴風圈侵襲，其中最高達32%落在恆春，蘭嶼28%，屏東、高雄也都有22%，往北則遞減。

除了颱風，因東北風明顯偏強，氣象局持續針對沿海17縣市發布「陸上強風特報」，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，有局部3米以上浪高出現可能性。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，閃電颱風過去2天速度很慢，現在還在打轉，4日還是如此，根據氣象局路徑潛勢圖預計，颱風5日開始往西前進，6日走到巴士海峽中間，路徑剛好在台灣發布海上警報邊界，但因不確定性大，屆時是否進入警戒區還要再觀察；以路徑來說，6日之後天氣將視颱風路徑而訂，降雨預報顯示，降雨集中在東半部，其中花東、恆春半島雨勢較大，西半部穩定，不受太大影響。

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▼閃電恐路過台灣南邊海域，恆春暴風侵襲率達32%。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）