閃電颱風可能發海警「周五最逼近台灣」　明起6地區先現狂浪

記者賴文萱／台北報導

今年第20號颱風閃電路徑不確定性高，備受關注。氣象局表示，綜合國際間預測資料研判，颱風以向西通過巴士海峽機率較高，由於距離台灣南邊海域不遠，有發海警的可能性。提醒民眾，無論颱風怎麼走，明天（4日）起，沿海地區都容易出現長浪，海邊活動的朋友一定要特別注意。

▲閃電颱風周五前後離台灣最近，有發海警的可能。（圖／中央氣象局）

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閃電颱風目前仍是輕度颱風，但今明兩天來到了導引氣流不明顯的區域，暫時呈現打轉滯留的狀態。到了周四，才會開始加快移動，預計周五前後離台灣最近。

▲閃電颱風未來路徑變數大，現在以西通過巴士海峽機率高，但仍有更靠近台灣的可能。（圖／中央氣象局）

氣象局綜合目前國際間的預測資料研判，閃電颱風以向西通過巴士海峽的機率較高，由於距離台灣南邊的海域不遠，以現在資料評估是有發布海上颱風警報的機率，也仍有更靠近台灣的可能。

不過，由於目前颱風還在一個渾沌的環境中，未來路徑預測變數還是比較大的，必須等到颱風實際開始移動之後才能比較明朗，對台灣陸地的影響程度，也必須視兩天後颱風的大小和離台灣的遠近而定。

▲受到閃電颱風影響，明起部分沿海地區容易出現長浪。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，無論颱風怎麼走，明天起部分沿海地區容易出現長浪的現象，範圍包括基隆北海岸、東半部、蘭嶼綠島、恆春半島及馬祖，請海邊活動的朋友一定要特別注意安全。

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