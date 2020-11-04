「滯留閃電」開始加速移動！發警報機率高　今晨16度周五雨最大

記者陳俊宏／台北報導

戒備閃電颱風！中央氣象局預報員劉宇其今天（4日）表示，輕度颱風閃電預計周五最靠近台灣，雨勢較明顯，目前路徑以通過巴士海峽機率最高，有可能發布颱風警報，其中海上警報機率高、陸上警報機率較低。

▲氣象局觀測，閃電颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方920公里海面上。（圖／氣象局）

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氣象局今晨持續對17縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，澎湖易有9至11級強陣風，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

氣象局也提醒，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，有局部3米以上浪高出現的可能性，沿海及鄰近海域風浪較大，海邊活動或海上作業務必注意安全。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在宜蘭縣羅東的16度。劉宇其接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風影響，桃園以北和東半部有局部短暫雨，新竹以南多雲到晴；清晨比較涼，北部低溫約18、19度，中南部約20、21度，白天氣溫回升，中南部約28、29度，北部、東半部仍偏涼約22度。

劉宇其說，周四東北季風逐漸減弱，氣溫回升，依舊是桃園以北和東半部有局部短暫雨，新竹以南多雲到晴；周五、周六留意颱風外圍環流影響，東半部和恆春半島有比較大的雨勢，北部有局部短暫雨，尤其周五雨勢較明顯。

氣象局觀測，閃電颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方920公里海面上。劉宇其分析，它目前仍滯留在3日的地方，今會比較加速往西移動，目前預估以通過巴士海峽機率最高，依照現在的路徑發布海警機率較高、發不到陸警，但仍不排除有較低的陸警機率。但他也說，路徑還有些變數，仍不排除往北或往南，對台灣的影響得看最後路徑而定。

▲▼劉宇其說，目前預估閃電颱風通過巴士海峽機率最高。（圖／氣象局）

▼最新各國模式模擬閃電颱風未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）