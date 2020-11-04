火鶴花受疫情衝擊外銷銳減　代替拿香拜拜美觀又淨化空氣

▲台灣火鶴花協會和潭水亭觀音廟一起推廣持火鶴花代替拿香拜拜，美觀又淨化空氣。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

每年有9成外銷日本、秋天盛開的台灣火鶴花，今年受到新冠疫情衝擊輸出銳減，農委會為幫助花農，4日也是農曆9月19日、觀世音菩薩得道日，在潭子區潭水亭媽祖廟乞花斗助花農活動，向信眾推廣持花代替拿香拜拜，拿火鶴花拜拜，不但能淨化廟內空氣，減少PM2.5，留在廟裡或帶回家中，都是很美的擺飾。

現在是秋天氣候轉換的季節，也是火鶴花品質穩定且色澤飽滿的產期，但受到疫情衝擊影響外銷，農委會、火鶴花協會特別選在觀世音菩薩得道紀念日，與潭水亭觀音媽廟合辦乞花斗助花農活動，現場民眾登記，擲出聖筊後，就可把花藝老師所設計的祈福花斗帶回家擺放，得到媽祖的祝福。

潭水亭觀音廟主委蔡瑞忠表示，自從參與花香祈福活動後，信眾越來越可以接受持花供佛，大殿上因為花卉佈置讓禮佛環境更為舒適，乞花斗活動是一個新的開始，如果信眾接受度佳，將會持續辦理，一方面禮佛又可以協助花農。

▲潭水亭觀音廟志工分送湯圓給信眾。

台灣火鶴花協會表示，台灣火鶴花為國產花卉中重點外銷品系，深受海外市場的肯定與信任，國人因為全球疫情而減少社交、減少用花的同時，可以欣賞外銷規格的漂亮國產花卉，是全球疫情氛圍中的珍貴幸福。

台灣火鶴花協會監事李啟寅表示，火鶴花佈置成敬神花斗後，顯得更加莊嚴和藝術感，也具有吸收室內中PM2.5等功效，有助淨化空氣，火鶴花的造型，為一心型花苞片，中心突出棒狀的是肉穗花序，宛如一心加上一炷清香，被宗教界評為「一心誠敬」的表象，加上多品種多色的特性，一直深受佈置用花市場的喜愛。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來