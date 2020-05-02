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統一獅響應台南訂購「安心宣言養生餐」　黃偉哲回贈火鶴花祝球隊戰績「乎好」

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▲台南市長黃偉哲特別在開賽前趕至棒球場，為球員加油並感謝統一獅率先訂購安心餐點，協力推廣台南花卉，他回贈球隊代表火鶴花，樂祝賽事順利奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特別在開賽前趕至棒球場，為球員加油並感謝統一獅率先訂購安心餐點，協力推廣台南花卉，他回贈球隊代表火鶴花，樂祝賽事順利奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南用心防疫，民眾安心用餐！台南市政府號召餐廳業者推出安心宣言養生餐，台南市長黃偉哲2日特別在開賽前趕至棒球場，為球員加油並感謝統一獅率先訂購安心餐點，協力推廣台南花卉，他回贈球隊代表黃竣彥、陳傑憲與陳重羽繽紛多色的特大號火鶴花，樂祝賽事順利，球季精彩奪冠。

▲台南市長黃偉哲特別在開賽前趕至棒球場，為球員加油並感謝統一獅率先訂購安心餐點，協力推廣台南花卉，他回贈球隊代表火鶴花，樂祝賽事順利奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，隨著疫情的趨緩且站在振興棒運的立場，樂見能在未來開放球迷進場觀賽。當前時刻，依然要以防疫優先，球場防疫做得好才能讓賽事繼續開打並累積中華職棒在全世界的球迷。繼桃園後，台南也加入支援英語轉播的行列，即便日後疫情解除，也能延續中華職棒在全球破百萬的收看率下的熱度，讓散布在全球各地的死忠球迷持續為中華職棒加油。

▲台南市長黃偉哲特別在開賽前趕至棒球場，為球員加油並感謝統一獅率先訂購安心餐點，協力推廣台南花卉，他回贈球隊代表火鶴花，樂祝賽事順利奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步提到，台南棒球場的建置歷史悠久，市府也會來思考如何與球團合作一起努力來改善場地設施，讓設備更完善以提升球賽的精彩度或觀眾觀賽的舒適度。日前亞太棒球村已招標完成，市府會與中央協力盡速在高品質的前提下完工，相信未來完成後就是全台灣最好的棒球場。

▲台南市長黃偉哲特別在開賽前趕至棒球場，為球員加油並感謝統一獅率先訂購安心餐點，協力推廣台南花卉，他回贈球隊代表火鶴花，樂祝賽事順利奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局表示，台南擁有美食之都的美稱，市府號召超過50間的餐廳及旅宿業者，2日特別召開記者會，推出「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三心一體的防疫養生安心餐，希望大家一起透過宅配、外帶來支持台南好味道。此外，適逢母親節，5月8日晚餐起前100名至養生安心餐餐廳用餐的民眾，即可獲贈代表「燃燒的心、熱情、關懷與衷心的祝福」的火鶴花一支，更加碼推出5、6月至養生安心餐餐廳消費滿500元，就可參加抽獎並獲得獎項超過500份的500元美食兌換券、飯店住宿券及在地製造最夯的電鍋。數量有限送完為止！

▲台南市長黃偉哲特別在開賽前趕至棒球場，為球員加油並感謝統一獅率先訂購安心餐點，協力推廣台南花卉，他回贈球隊代表火鶴花，樂祝賽事順利奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統一獅棒球隊知名球員林安可、蘇智傑及陳重羽特別出席「台南美食安心宣言」記者會，暢談各自喜歡的安心餐點；林安可選擇周氏蝦捲、蘇智傑則是小豪洲沙茶爐，而陳重羽在選擇了度小月後，仍念念不忘很台南味的牛肉湯。市議員陳怡珍、呂維胤、蔡筱薇、沈震東、李啟維與郭鴻儀等也都出席表達對棒球運動的熱愛與對活動的支持。郭國文立委也來到球場與球員致意並一同合影留念。

▲台南市長黃偉哲特別在開賽前趕至棒球場，為球員加油並感謝統一獅率先訂購安心餐點，協力推廣台南花卉，他回贈球隊代表火鶴花，樂祝賽事順利奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對近期台南主場賽事，統一獅棒球隊除響應活動訂購安心餐，並提供即日起至台南棒球場萊恩酷商品部凡消費的前一百名遊客，可獲贈熱情的火鶴花一支。此外，球隊並感謝觀光大使魚頭君到場為球隊應援也獲得國際級的觀注度，連《ESPN》體育中心資深主播歐伯曼（Keith Olbermann）都稱台南市吉祥物「魚頭君」是台灣版的「大都會先生」，讓魚頭君紅到國外去，成為球隊主場比賽應援的統一獅萊恩身邊最重要的夥伴。

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