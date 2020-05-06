慶祝母親節　台南安平圖書館辦借書送母親節卡片或火鶴花1朵

▲慶祝母親節，台南安平圖書館將舉辦借書送母親節卡片或火鶴花1朵活動，歡迎民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



母親節即將來臨，為鼓勵子女勇於表達愛意，安平圖書館5月9日上午10時舉辦借書送手作卡片及花的活動，凡借閱10冊以上書籍（限每人每張借閱證），可獲得手作卡片1張（限量50張）外，另額外借閱書籍（不限冊數）加碼贈送火鶴花1朵（限100朵），數量有限，送完為止。

市長黃偉哲表示，為降低疫情對於花卉產業帶來的影響，幫助花農找出路，母親節也可以送火鶴花，火鶴花花期長，且顏色多樣，可說是「百搭」的花卉，火鶴搭配康乃馨，火鶴發音與台語「乎好」相近，表示感謝母親並祝褔身體健康攏乎好。另外，為配合教育部及台南市立圖書館「2020年多元閱讀推廣計畫」，特地邀請國立臺南高級海事水產職業學校兼任美術老師黃雯琪親自製作母親節卡片送給大家，並於活動當日在現場教學卡片製作。

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安平區長賴青足表示，安平區圖書館先前配合南市圖在世界書香日推出借書送火鶴花活動獲民眾反應熱烈回響，也延續市長推動花卉產業振興政策，額外加碼準備100朵火鶴花送給大家，花語意義為「燃燒的心、熱情、關懷與衷心的祝福」，希望子女們將花的心意傳達給母親，讓母親「足」（取區長名）感心。

再次呼籲大家，防疫視同作戰，平時應養成量體溫、以肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所、「拱手不握手，不揉眼鼻口」等好習慣，安平圖書館已實施「入館戴口罩」、「實名登記」、「桌椅梅花座」及「量測體溫」等措施，1樓服務台備有酒精給予民眾利用。

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