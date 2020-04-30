51連假佳里警拼交安與防疫　分局長不忘送工友及司機火鶴花束禮盒祝福

▲台南市佳里分局長斯儀仙，率員走上街頭向民眾宣導交通安全與防疫作為，受到民眾肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里分局為配合51連假，達到交安與防疫宣導效果，特由分局長斯儀仙率副分局陳俊凱、交通組長曾靜欽、巡官李晟邦、林育石、志工、民防、義警、金唐殿上元燈慈善會長楊志超、六安里長林佩玲及巡守隊員等五力，走上街頭向民眾宣傳。

分局長斯儀仙等人攜帶標語手舉牌、宣導紅布條及火鶴花束禮物，於佳里區忠孝東路加油站、佳東路與進學路口等上、下班主要路口，作交通安全及防疫宣導，以有獎徵答方式，贈送防疫物資口罩、乾洗手酒精及抗菌藥皂及火鶴花束等宣導品，受到下班路過的勞工及市民熱情回應，紛紛豎起大拇指比讚。

佳里分局交通組巡官李晟邦表示，為配合國內51勞動節連假政策，考量許多勞工朋友趁機攜帶家人外出各地旅遊景點舒展身心，佳里分局規劃連續假期交通疏導暨防疫專案勤務，針對轄區安西夜市、蕭壠文化園區、大潤發大賣場、七股潟湖搭船處、三股黑琵賞鳥區、西港慶安宮、七股鹽山及營溪里佳福寺等人潮易為聚集場所、旅遊景點等加強勤務作為，並運用民力手持防疫、交通宣導標語手舉牌，配合宣導勤洗手、戴口罩及社交安全距離，俾使各地遊客前來台南市享受「安全旅遊」，感受宜居城市的熱情。

佳里分局長斯儀仙呼籲，51連假來臨，民眾出遊時應遵守交通規則，佳里分局加強實施各項交通管制、執法與疏導措施，以應對車流與人潮，除避免交通壅塞與事故外，並配合中央流行疫情指揮中心政策，即時監控並預警熱門景點人潮過多時，採取車流管制，以避免群聚感染風險。

此外，分局長斯儀仙特於51勞動節前夕，利用分局週報機會，親送工友黃仁志、黃銘傳、王秀美、姚暐斌、丁裕豐、郭秋煌、何軍達、許陳桂蘭、吳金玉、李錦豐等10位火鶴花束禮盒，以表示衷心祝福，受到內外勤單位主管及全體員警熱烈掌聲祝福，氣氛融洽，場面溫馨。

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