姊妹市有好康！花蓮玉里繞半個台灣　專程到潭子賣農產

▲▼花蓮玉里10多年前和台中潭子締結姊妹城市，玉里每年都繞半個台灣來行銷農產。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區在縣市未合併前，就和花蓮縣玉里鎮締結姊妹城市，兩鄉鎮每年互訪交流，縣市合併後，潭子區公所無法編參訪經費，但玉里鎮公所仍然每年繞大半個台灣、開了9個小時來擺攤行銷農特產品，鎮長蔡秋龍26日就帶著30多個攤商擺攤，潭子區長林國聲出面接待，感謝讓台中市民也能吃到花蓮當地特產的美味。

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潭子區公所主秘陳振揚表示，縣市合併前，當時鄉長是蕭隆澤，兩地就締結姊妹城市，每年都會參訪交流，行銷自己的農特產品，合併後，區公所沒有自己的預算，無法前往，但是玉里鎮每年還是來潭子的潭水亭媽祖廟擺攤，即使賺不到錢，但這份情誼令人感動。

蔡秋龍特別介紹，玉里鎮位在花蓮縣南端、中央山脈與海岸山脈之間，四面環山，宛如一個大盆地，秀姑巒溪及其上游拉庫拉溪在此會合貫穿，適合作物生長，再經過農民細心栽種，每項農特產品都令人驚艷。

▲潭子區長林國聲（右2）出面接待，感謝多年情誼。

蔡說，這次他帶著玉里小農們到潭子，推廣玉里文旦柚、玉里米等農產品，其中文旦柚，大多是38年以上的老欉樹，目前是第三代在種植，絕無使用除草劑及化學肥，安全用藥，雖然外皮沒有特別漂亮，但果肉香甜多汁，希望藉由行銷農產品帶動玉里曝光度，並提升國人前來玉里鎮深度旅遊的意願。

玉里鎮公所秘書鄧坤明表示，公所帶著30多個攤商開了9個小時的車，繞了大半個台灣，只待在潭子一天半，雖然沒賺什麼錢，但還是很珍惜這份情誼。

玉里農特產品販賣會上午舉行熱鬧開賣儀式，包括農委會農糧署東區分署徐輝妃、農委會花蓮區農改場副場長楊大吉、原住民委員會經發處副處長蔡妙凌及玉里鎮民代表們、玉溪農會等出席，營業時間到明天中午12點。

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