美國務院批准售台4架MQ-9無人機　嚴德發：有助台海區域和平

記者林銘翰／台北報導

美國國務院於美東時間3日宣布，美國同意出售台灣4架MQ-9無人機，美國國務院也已正式知會國會。對此，國防部長嚴德發4日表示，此項軍售案對台海及區域的和平穩定一定有幫助，國防部向美國表達感謝。

▲MQ-9B海上衛士無人機。（圖／ General Atomics）



美國國務院3日宣布，美國同意出售台灣4架MQ-9無人機，在中國大陸加強恫嚇之際，協助增進台灣防衛能力，美國國務院已正式知會國會這項軍售案，這也是美國總統川普繼日前宣布海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙等對台軍售後，上任後的第9次對台軍售。

嚴德發4日上午赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國防部主管收支機密及公開部分－不含國家安全局部分（含空軍F-5型戰機後勤維修、零附件籌補與換裝規劃）」進行審查，並備質詢。

嚴德發會前受訪時表示，美方繼日前四項軍售案後，在美東時間3日基於台灣關係法、對台六項保證等，持續宣布供售我方MQ-9無人機的防禦性武器，不僅強化我方聯合情監偵、自我防衛決心的展現，同時也能提升防衛戰力，對台海及區域和平穩定有一定幫助，國防部向美國表達感謝。

嚴德發也說，相關預算後續在編列之後，一定送至立法院審議，經立法院核定後才會按照計畫推動，至於外界關心後續是否還有其他軍售案，國防部會按照既定的作戰需求提出，軍售程序由美方進行審查，國防部只要接獲通知就會對外公布。

此外，國防部稍早也發布新聞稿表示，美國政府於美東時間11月3日就「MQ-9B無人機」6億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國繼前兩次對台軍售4項武器裝備之後，持續依台灣關係法及對台六項保證，供售我所需之防禦性武器，增進聯合情監偵能力，強化我整體防衛戰力，確保台海區域的和平與穩定，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部強調，國軍所有對外軍事採購預算，均須送經立法院進行審議，於通過後，依核定預算執行相關作業，如期如質如預算獲得武器裝備。

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