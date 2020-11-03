兩岸可能「擦槍走火」　廈大劉國深：台海最大不安因素是美國

▲大陸兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深在接受陸媒專訪時直指，「現在台海問題最大的不安定因素來自於美國」，強調美國用各種手段對大陸極限施壓，若台灣「頂不住」，逾越紅線，兩岸完全有可能擦槍走火，「這是我們最大的擔憂。」

近期，美國一周內兩度批准對台軍售，今天路透社報導更引述消息人士稱，美國下一波對台軍售4架「死神」MQ-9無人機案，已進入最後批准階段，加上解放軍機亦頻繁擾台，2日甚至一口氣出動包含殲10、殲16等8架次進入台灣西南空域，台海情勢在美國大選前夕，成為各界焦點。

大陸官媒《中新社》為解讀台海現況，3日刊出兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深接受「中國焦點面對面」專訪全文。劉國深說，美國出於自己的私利，要遏制中國大陸，用了各種極限施壓的手段，大陸政府都從容應對。

▲面對美國對台軍售，中共解放軍近日除頻派軍機擾台，也不斷釋出演訓畫面秀肌肉。（圖／取自央視軍事）

他說，美國現在就拿台灣作為最後一張王牌，來向大陸政府施壓，「這個時候對於兩岸雙方來說，都是一個非常嚴峻的考驗。」

劉國深強調，如果台灣頂不住，要逾越紅線，兩岸完全有可能會發生擦槍走火的情況。因此對大陸來說，除做好這方面的準備，一方面向美國政府交涉，一方面還提醒台灣領導人，「這麼做到底對台灣人民、對中國人、對中華民族有沒有什麼好處？」

他直言，因為兩岸現在沒有政治互信，缺乏有效的溝通管道，認知又存在很大分歧，不知道規則在哪裡，「擦槍走火」的機率在大幅上升，一定要非常謹慎小心。

劉國深還提到，大陸民眾在台灣問題上的嚴重焦慮，認為主張徹底解決台灣問題的聲音「是蠻大的」。一但擦槍走火，局面可能是不由人的主觀意志為轉移的。

所以他在專訪尾聲呼籲，從國家整體一盤棋的角度，對大陸而言，民間的各種各樣的討論，是要尊重也能理解的，但是大家（指大陸民眾）不要盲目去跟風，要相信「中央（北京當局）」有能力處理好台灣問題。

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