雲林縣消防局斥資200萬　119報案軟、硬體大躍進

▲雲林縣消防局強化119指揮中心受理、派遣效能，完善「119報案APP」功能讓民眾求助便利，斥資200萬餘完工，於今（3）日正式啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局為強化119指揮中心受理品質及派遣效能，完善「119報案APP」功能讓民眾求助便利，硬體設施，依需求規劃指揮中心空間及設備，斥資200萬餘完工，於今（3）日正式啟用，由僑祥科技公司、雲林縣消防工程器材商業同業公會代表與縣長張麗善及消防局長林文山共同揭牌，見證雲林消防嶄新的一頁。

雲林縣消防局119指揮中心整建經費總計約200萬元，硬體設施上將119受理席位由原先7席擴充至16席，並由僑祥科技股份有限公司捐贈16台無線電發話整合裝置；資訊牆之設置為雲林縣消防工程器材商業同業公會贊助8台65吋顯示器，可同步監看警察局重要路口監視器、水利處之202點位淹水感測器、水庫水位、各分隊據點車庫畫面等。

▲雲林縣消防局「119報案APP」功能，可以提供語音及簡訊報案、現場定位與照片及影片傳送功能，通過APP直接經GPS定位讓119執勤人員能迅速掌握報案者位置。（圖／記者蔡佩旻攝）

軟體部分為因應智慧型手機普及泛，雲林縣消防局斥資百餘萬完善「119報案APP」功能，此APP可以提供語音及簡訊報案、現場定位與照片及影片傳送功能，通過APP直接經GPS定位讓119執勤人員能迅速掌握報案者位置，身心障礙者亦可建置個人基本資料及狀況來報案，運用APP報案可大幅縮短報案時間，加速救援時效。

雲林縣消防局表示，今年更設置全國首創消防主力車裝設現場影像傳輸系統，將救災影像直接回傳至指揮中心供指揮官決斷，更結合空拍機，將火場、山域、水域等現場即時畫面回傳，後端支援可更完善立體救援機制。

▲雲林縣消防工程器材商業同業公會贊助8台65吋顯示器，可同步監看警察局重要路口監視器、水利處之202點位淹水感測器、水庫水位、各分隊據點車庫畫面等。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局長林文山指出，雲林縣119執勤員受理OHCA案件時，經辨別後會直接於線上指導患者家屬或旁人實施CPR及PAED急救，以儘早啟動生命之鏈，雲林縣消防局救護指揮中心執勤員王裁白、蕭伊容分別獲得全國消防績優救護人員甄選生命捕手全國乙組第1名。

雲林縣長張麗善表示，經統計，雲林縣消防局2019年度DA-CPR比率達86%，到院前存活率首度突破2成，康復出院人數由107年6人提高至108年19人，成功挽回19個家庭，今年更在縣長支持下增加 4 名專業護理師進駐指揮中心，全面提升緊急救護指導品質且提供專業諮詢，加倍守護民眾健康與安全。

▲僑祥科技股份有限公司捐贈16台無線電發話整合裝置，縣長張麗善實際操作透過發話裝置向所有消防分隊人員加油打氣。（圖／記者蔡佩旻攝）





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