強化校園安全不分日夜　雲縣府投入121萬增夜間照明

▲校園夜間有照明 全民運動好FUN心」啟動，於斗南僑真、文安、東明及斗南國小，進出動線裝設夜間照明設備，供學校教職員工生及社區民眾安全環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府提倡全民運動，於各鄉鎮人口密集學區校園加裝照明設備，在議員力促建議下，於斗南鎮僑真國小、文安國小、斗南國小及東明國中等4校再增設夜間照明設備，提供民眾安全夜間運動空間。2日上午召開「校園夜間有照明 全民運動好FUN心」啟動記者會。透過設施改善，讓鄉親於安全運動場域。

縣長張麗善說明，感謝蔡東富議員看到斗南鎮民夜間運動的需求，積極爭取於斗南僑真、文安、東明及斗南國小，民眾使用頻繁的操場週邊及進出校園動線上裝設夜間照明設備，總經費達121萬674元，希望透過充實學校硬體設施，提供學校教職員工生及社區民眾有更安全、便利的休閒運動環境。

縣議員蔡東富指出，斗南鎮利用夜間在附近校園操場運動的民眾相當多，為讓民眾擁有安全無虞的夜間運動休閒空間，遂爭取改善斗南鎮內校園夜間照明，讓校園的運動設施得能與社區民眾共享，也能將此項社區運動公園的經驗，做為縣內推動全民運動的一個典範，提升運動休閒設施使用率。

張麗善表示，針對校園安全，各校園裝設之監視器，可透過遠端監看校園出入情形，呼籲大家提高警覺，防止陌生人等闖校園。另，縣府就縣內3所大專院校、2所縣立高中、31所國中及153所國小，每年斥資3600萬元進行校園安全維護，除透過專業保全人員加強校園巡防，亦藉由與社會處、警察局、巡守隊攜手合作，確保校園安全滴水不漏。

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